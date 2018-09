Heidelberg. (jola) Nur einer der 53 im Stadtgebiet im Betrieb befindlichen Brunnen sei ein Trinkwasserbrunnen, erklärt die Stadt in Reaktion auf die Aussagen des Brunnenwarts Fritz Hartmann. Der hatte argumentiert, viele Brunnen würden mit dem städtischen Leitungswasser versorgt und seien damit zum Durstlöschen geeignet. Die Stadt hält nun dagegen: "Mit Ausnahme des Brunnens vor der Providenzkirche handelt es sich bei allen Brunnen nicht um Trinkwasserbrunnen."

Hintergrund sei, dass für eine Ausweisung als Trinkbrunnen regelmäßige Untersuchungen des Wassers durch ein "für Trinkwasseruntersuchungen zugelassenes Labor" notwendig seien, um zu gewährleisten, dass das Wasser den Anforderungen der Trinkwasserverordnung entspricht. "Demnach muss Trinkwasser in mikrobiologischer und chemischer Hinsicht so sein, dass eine Gesundheitsschädigung nicht zu befürchten ist", heißt es im Schreiben der Stadt. "Den Umfang und die Häufigkeit dieser Untersuchungen stimmt die Stadt mit dem Gesundheitsamt ab."

Eine solche Untersuchung werde gerade am Trinkbrunnen an der Providenzkirche vorgenommen. Frühestens am Montag, 3. September, sei mit den Ergebnissen der Laboruntersuchung zu rechnen. Vier Mal im Jahr sei eine solche Untersuchung bei Trinkwasserbunnen nötig, so die Stadt. Alle anderen Brunnen möchte sie nicht testen, weil die Brunnentechnik, vor allem die Leitungen im Inneren, "nicht auf dem erforderlichen technischen Stand ist".