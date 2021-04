Von Arnd Janssen

Heidelberg. Mit lauten Sprechchören wie "Abiy Ahmed ist ein Diktator", und "Stoppt das Töten!" taten am Samstagnachmittag auf dem Bismarckplatz etwa 100 Personen ihren Unmut über die Gewalt in der nordäthiopischen Region Tigray kund. Ein Bündnis der "Tigray Community" in Deutschland, der von "Black Lives Matter (BLM)" bekannten "United Colours of Change" und weiterer Initiativen mit Ursprung in der ostafrikanischen Region hatte zu einer bundesweiten Friedensdemonstration in sieben Städten aufgerufen.

In dem seit November 2020 eskalierenden Konflikt stehen sich die abtrünnige, an der Grenze zu Eritrea gelegene, Region Tigray mit der Volksbefreiungsfront (TPLF) und Truppen der äthiopischen Zentralregierung mit Präsident Abiy Ahmed sowie Eritreas gegenüber.

Unter Einhaltung der Hygieneregeln forderten die Demonstranten ein Ende der Gewalttaten gegen unbeteiligte Zivilisten, die laut Bündnis vor allem vonseiten der eritreischen und äthiopischen Regierungstruppen ausgehen. "Wir sehen das als Völkermord", erklärte Mitorganisatorin Manna Leuschner ihre Sicht auf die komplizierte Lage. Auch auf die schlechte humanitäre Lage vor Ort und in Flüchtlingslagern im benachbarten Sudan wurde hingewiesen sowie Sachspenden am Rande der Veranstaltung gesammelt.