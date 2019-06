Heidelberg. (dd) Er war immer da. Früh im Morgengrauen, wenn der Rest der Welt noch schlief, öffnete Bruder Theodor Wenningmann mit seinem gewaltigen Schlüsselbund das Tor zum Stift Neuburg. Und am Abend wartete er stets, bis der letzte Gast das Kloster verlassen hatte. 66 Jahre lang. Viel gesprochen hat Bruder Theodor nie, aber er kannte jeden und wusste alles. Und wenn er einmal das Wort ergriff, dann staunte man, wie tief dieser einfache Mönch eingedrungen war in die letzten Fragen der Theologie. Am Dienstag starb der Benediktinermönch Theodor Wenningmann im Alter von 88 Jahren. Am morgigen Freitag, 7. Juni, 14.30 Uhr wird er in der Abtei Neuburg zu Grabe getragen.

Natürlich war Bruder Theodor streng. Mit sich selbst noch mehr als mit seinen Mitmenschen. Weniger als hundert Prozent waren für ihn nie eine Option. Weder in seinem "Beruf" als Chef der riesigen Landwirtschaft von Stift Neuburg noch in seinem Glaubensleben. Vier Jahre lang, so erzählte der Benediktinermönch einmal in einem Interview, habe er es an einem Buch der heiligen Edith Stein "buchstabiert". Das ist schwerste theologische Kost. Erst als er den hochphilosophischen Gedankengang begriffen hatte, war Bruder Theodor bereit, die ewige Profess abzulegen. Sein Wahlspruch als Mönch stammte vom Propheten Nehemia: "Die Freude des Herrn ist meine Stärke".

In Rheine in Westfalen wurde Bruder Theodor 1931 als Wilhelm Wenningmann geboren. Die Familie lebte in einfachsten Verhältnissen. Die neun Kinder schliefen in einem Zimmer, immer zwei in einem Bett. Der tiefe Glauben der Mutter ist für Bruder Theodor zeitlebens Vorbild geblieben. Die intensiven Glaubensgespräche, die er als Ministrant mit einem Kaplan geführt hatte, waren für ihn Motivation, so weit wie möglich in das "Geheimnis Gottes" einzudringen. Selbst in der Zeit vor dem Kloster, als Wilhelm eine Uhrmacherlehre absolvierte, gehörte seine gesamte Freizeit der theologischen Literatur. "Hätte Bruder Theodor studieren dürfen", hat Alt-Abt Franziskus von Heereman immer gesagt, "wäre aus ihm ein großer Theologe geworden."

So wurde aus ihm ein großer Beter. Die Feier der Eucharistie sei sein größtes Glück, hat Bruder Theodor immer gesagt. Versäumte er ein Stundengebet, weil eine seiner Kühe kalbte, fühlte er sich tagelang unvollständig. Stolze 25 Mal hat Bruder Theodor Wenningmann an der Gebetswache der Männer auf dem Lindenberg im Schwarzwald teilgenommen. Die Stille war seine Verbündete. "Wenn mir beim Meditieren der Durchblick bei einem Psalm kam", hat Bruder Theodor noch kurz vor seinem Tod lächelnd gesagt, "hätte ich Luftsprünge machen können."