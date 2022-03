Botschaften des Friedens und der Solidarität mit der Ukraine hängen an den Scheiben des Theaters in der Altstadt. Foto: Rothe

Heidelberg. (RNZ) Das Theater plant zusammen mit der Stadt eine Solidaritäts- und Benefizmatinee für die Opfer des Krieges in der Ukraine – am Sonntag, 13. März, um 11.30 Uhr im Marguerre-Saal. "Dieser Einmarsch Russlands in die Ukraine und der jetzt dort tobende Krieg machen uns einfach fassungslos, aber nicht tatenlos", sagt Theater-Intendant Holger Schultze. "Wir möchten helfen und etwas tun, deswegen werden wir jetzt Geld sammeln."

Karten gibt es ab sofort gegen eine Spende von wahlweise 42 oder 21 Euro. Alle Einkünfte – auch die Bewirtungseinnahmen der Familie Kischka – gehen als Spende an die Deutsch-Ukrainische Gesellschaft Rhein-Neckar. Der Verein hat bereits in Kooperation mit anderen Hilfsorganisationen Sanitätswagen und Hilfsgüter in die Ukraine gesandt.

Nach einem Grußwort von Oberbürgermeister Eckart Würzner führt Holger Schultze durch das vielfältige Programm der Matinee: Das Philharmonische Orchester spielt die ukrainische Nationalhymne und den 2. Satz aus Beethovens 7. Sinfonie sowie Musik von Igor Strawinsky. Das Tanzensemble zeigt Ausschnitte aus Iván Pérez’ jüngster Choreografie "Firebird & Rite of Spring". Aus dem Ensemble des Musiktheaters sind zu hören: João Terleira mit "Dalla sua pace (Nur in ihrem Frieden)" aus Wolfgang Amadeus Mozarts "Don Giovanni" und Ipca Ramanovic´ mit "Mein Sehnen, mein Wähnen" aus "Die tote Stadt" von Erich Wolfgang Korngold. Schauspieler tragen Antikriegsgedichte und Texte aus dem Gastlandauftritt der Ukraine beim Stückemarkt 2017 vor. Und der Opernchor präsentiert verschiedene A-cappella-Stücke.

Info: Karten für die Matinee am Sonntag, 13. März, um 11.30 Uhr gibt es auf www.theaterheidelberg.de, unter Telefon 06221 / 5820.000 oder direkt an der Theaterkasse, Theaterstraße 10.