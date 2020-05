Von Maria Stumpf

Heidelberg. Kreative Initiativen müssen her in Corona-Zeiten, denn nicht jede Theateraufführung muss eine Großveranstaltung sein. Beim Theater der Stadt Heidelberg ist seit gestern zwar die offizielle Spielzeit für diese Saison abgesagt, zeitgleich feierte man aber den Auftakt für ein ungewöhnliches Projekt: "Truck’n’Play – Theater auf Rädern". Die mobile Schaubühne kommt zum Publikum, weil dieses nicht in den Theatersaal kommen kann.

Um Menschenansammlungen zu vermeiden, wird der VW-Transporter mit umgebauter Ladefläche für E-Piano und Mikrofonanlage Spielorte ansteuern, die nicht das große öffentliche Publikum suchen: "Wir spielen mit kleinem Ensemble und wenig Aufwand zunächst vor Altenheimen und Kinderheimen", erklärt Jana Lösch von der Pressestelle des Theaters. Schauspiel und Tanz, Musik- und Jugendtheater stehen auf dem Programm. Die Aufführungen werden maximal 45 Minuten dauern und sind mit den Einrichtungsleitungen abgestimmt. "Unser Publikum wird uns im Garten oder auf den Balkonen empfangen. Ich bin gespannt, wie die Aktionen in der Praxis ankommen."

Und los geht es mit der Premiere: Zunächst freuen sich die rund 100 Bewohnerinnen und Bewohner im Kirchheimer Seniorenzentrum Mathilde-Vogt Haus über das Theater als ihren Gast, weitere Stationen sollen folgen. In der Parkanlage des Hauses zwitschern die Vögel, die Sonne sucht sich den Weg durch Wolken. Stühle, Bänke und Rollatoren säumen mit dem gebotenen Abstand den Rasen. Die Szene hat fast schon Bühnencharakter. Hinter Mundschutzmasken versteckt wartet auch auf Balkonen und an den Fenstern das Publikum auf den Beginn der Vorstellung. "Normalerweise organisiere ich die Schlossfestspiele. Jetzt freut es mich sehr, Sie hier begrüßen zu dürfen", schnappt sich Theatermitarbeiterin Christine Böhm das Mikrofon und verrät, was vorgetragen wird: "Max und Moritz", ein Klassiker. Die Zuschauer werden der Bubengeschichte in sieben Streichen gespannt folgen.

Mit flotter Salon-Musik macht Pianist Claudio Novati zunächst gute Laune zur Einführung. "Was ich spiele, ist der Situation angepasst. Da mache ich vorher keinen großen Plan", verrät er. Schauspieler Hans Fleischmann gibt dann alles als Erzählkünstler auf großer Fläche: Witwe Bolte und Hund Spitz haben nicht viel zu lachen in seiner Geschichte, dem Schneider Böck wird übel mitgespielt.

Nach 30 Minuten gibt es viel Applaus, es scheint zu gefallen. "Ach, das war so schön", freut sich eine alte Dame im Rollstuhl. "Super Abwechslung für die Leute hier. Denen fällt doch die Decke auf den Kopf in diesem Corona-Alltag", meint auch ein Angehöriger, der die Mutter begleitete. Nichts spricht also dagegen, dass das "Theater auf Rädern" die offene Bühne der Straßen erobert. Bereits heute und morgen wird die Aktion fortgesetzt. Aber wo, das verrät Lösch noch nicht. Schließlich gelte es, große Menschenansammlungen zu vermeiden.