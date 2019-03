Die Thadden-Schule in Wieblingen. Archivfoto: pr

Heidelberg. (RNZ) Die Elisabeth-von-Thadden-Schule in Wieblingen hat es als eine von 15 Schulen in die Endausscheidung des Deutschen Schulpreises 2019 geschafft. Die staatlich anerkannte evangelische Schule wurde von Elisabeth von Thadden gegründet, die im Dritten Reich als Widerstandskämpferin hingerichtet wurde.

Das Gymnasium legt besonderen Wert auf Toleranz und Zivilcourage. "Ein großartiger Erfolg für uns als Schulgemeinschaft", erklärte am Donnerstag Direktor Martin Döpp. "Es zeigt: Wir sind als Schule auf einem richtig guten Weg." Der Preis ist mit 100.000 Euro dotiert und wird seit 2006 von der Robert Bosch Stiftung verliehen. Bundeskanzlerin Angela Merkel wird ihn am 5. Juni in Berlin überreichen.