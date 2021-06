In der künftigen Sporthalle im Neubau neben der Elisabeth-von-Thadden-Schule in Wieblingen wurde das Richtfest gefeiert. Foto: Philipp Rothe

Von Thomas Seiler

Heidelberg. Acht neue Klassenzimmer, eine moderne Sporthalle und ein "Marktplätzchen" für moderne Pädagogik-Konzepte: Beim IBA-Projekt "Bewegen und Lernen am Thadden" konnte im privaten Gymnasium in Wieblingen jetzt Richtfest gefeiert werden. Im südwestlichen Bereich des Schulcampus wurde für zehn Millionen Euro an der Stelle der alten Gymnastikhalle auf dem Sockel einer neuen Sporthalle ein mehrgeschossiger Holzhybridbau errichtet.

"Bauliche Notwendigkeiten eröffneten für uns die einzigartige Chance, für unser neu geschaffenes Mittelstufenkonzept und den Sport architektonisch geeigneten Raum zu schaffen und damit Schule noch weiter zum Stadtteil hin zu öffnen", betonte der Schulleiter der Elisabeth-von-Thadden-Schule, Heinz-Martin Döpp, während des Richtfestes zum Bauprojekt. Die Idee, solche Lernlandschaften zu gestalten, die aktuelle und künftige Erziehungslehre ermöglichen und gleichzeitig die Vernetzung mit Wieblingen erweitert, nahm vor Jahren die Internationale Bauausstellung Heidelberg (IBA) auf und zeichnete dies dann als IBA-Projekt aus, erklärte der Vorsitzende des Schulausschusses, Andreas Werner, während der Feier in der rund 400 Quadratmeter großen Einfeldhalle. Für ihn befinde sich die Konzeption, die – ähnlich wie ein Dorfzentrum – die "Klassenhäuser" eines Jahrgangs um einen gemeinschaftlichen Innenbereich gruppiere, noch in der Pubertät, laufe aber "in die richtige Richtung".

Dafür sorge natürlich die IBA, betonte deren kuratorischer Leiter Carl Zillich, der die "mutige Entscheidung für dieses zukunftsweisende Bauvorhaben" hervorhob. In der Hamburger Architektin Kirstin Bartels habe man dazu eine Schulbauexpertin gefunden, deren Entwurf sich in Materialität und Kleinteiligkeit an den Gebäuden der Umgebung mit ihren Giebeldächern und Ziegelfassaden orientiere.

Davon konnte man sich beim Rundgang mit der Architektin überzeugen. Von dem Halleninneren im Untergeschoss ging es die Treppen hinauf zur "Zweisamkeit des Foyers", das sich zum Park und zur Mannheimer Straße hin öffnet und in eine Galerie zur Sporthalle hin mündet. Die beiden weiteren Geschosse, die man auch mit dem Fahrstuhl erreichen kann, beherbergen jeweils vier geräumige Klassenzimmer und die zum Park hin offenen Lernarenen.

Dass dazu das "Leben in Gott gegründet" sei und auf einem "genialen Gedanken Gottes" beruhe, erklärte Pfarrerin Petra Erl zuvor in ihrem Segensgebet, als sie den "Ort des miteinander Lebens und Lernens" einweihte. Profaner sahen dies logischerweise die beiden Zimmerleute Georg Grüber und Philipp Behringer in ihrem Richtspruch, bevor der Chor "Salto vocale" unter Leitung von Dieter Scheithl die gesamte Feierlichkeit an diesem besonderen Lernort umrahmte.