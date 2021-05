Heidelberg. (ppf) Tempo 30 für Autofahrer, und das als universell gültige Regel im gesamten Stadtgebiet. Diesen Antrag stellte die Fraktion der Heidelberger Grünen kürzlich im Gemeinderat. Die damit einhergehenden Vorteile wären laut Christoph Rothfuß, dem verkehrspolitischen Sprecher: Weniger Lärm, weniger Abgase, mehr Verkehrssicherheit für alle.

Unter dem Beitrag auf www.rnz.de wird diese Debatte von den Lesern weitergeführt. Ein Leser schreibt, Tempo 30 innerorts "muss kommen". Es könne nicht hingenommen werden, dass während der Pandemie tiefgreifende Maßnahmen ergriffen werden, um Menschenleben zu schützen, jährlich aber >3000 Verkehrstote (2019 waren es 3059, Anm. d. Red.) "mit einem Schulterzucken hingenommen werden". Von den Schwerstverletzten Fußgängern, Radfahrern und Kindern ganz zu schweigen.

Ob die Argumentation der Grünen tatsächlich ausreichend sein wird, um den Antrag durchzubekommen, bezweifelt der Leser in seinem Kommentar und bezieht sich unter anderem auf die zunehmende Zahl der Elektroautos, bei denen "Lärm weniger ein Problem ist".

"Elektroauto ist nicht so leise, wie viele denken"

Ein anderer User antwortet darauf: "Das Elektroauto ist gar nicht so leise, wie viele denken. Ein großer Anteil des Lärms eines Autos kommt gar nicht vom Motor, sondern von den Reifen. Lediglich bei sehr niedrigen Geschwindigkeiten unter 20 km/h hat das Elektroauto hier Vorteile." Aus einem Beitrag der Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg zum Thema "Straßenlärm" zitiert er: "Das Motorengeräusch ist allerdings nur beim Anfahren, Beschleunigen und bei niedriger Fahrgeschwindigkeit Pegel-bestimmend. Spätestens ab 50 km/h tritt der Reifenlärm in den Vordergrund."

Allgemein waren sich die Nutzerinnen und Nutzer in der Kommentarspalte auf RNZonline sowie unter dem Facebook-Beitrag zum Artikel einig, dass in Sachen Heidelberger Verkehr Änderungen kommen müssen. Ob die Tempo-30-Regelung schließlich die Lösung für verschiedene Probleme sein kann, darüber wurde emotional gestritten. "Auto-verstopft" sei Heidelberg ohnehin, die öffentlichen Verkehrsmittel müssten attraktiver oder gar kostenlos angeboten werden und natürlich ist das Rad das bevorzugte Verkehrsmittel vieler, die schnell von A nach B kommen wollen. Aber es gibt eben auch viele Menschen, die auf ihr Auto nicht verzichten können oder wollen - möglicherweise auch beides. Und die haben es satt, nur schleppend voranzukommen.

Die Ampelschaltung in der Kritik

Das hohe Verkehrsaufkommen schrecke sogar am Wochenende manch potenziellen Besucher davon ab, für einen Einkaufsbummel an den Neckar zu fahren. Jedenfalls mit dem Auto: "Bekannte aus dem Umland kommen schon lange nicht mehr nach Heidelberg zum Einkaufen. Es gibt Einkaufszentren mit kostenlosen Parkplätzen. In die Stadt fährt doch nur noch, wer muss", schreibt eine Leserin.

Ein weiterer Faktor ist laut diesem User die Ampelschaltung: "Wenn die Stadt die Ampelschaltung optimieren würde, dass der Verkehr mit 50, von mir aus auch 40, flüssig durch die Hauptachsen läuft, dann wäre viel gewonnen. Weniger Lärm beim Anfahren, weniger Abgase durch Stau, weniger Feinstaub beim Bremsen, schnellere Reisezeiten, weniger Spritverbrauch, da effizient gefahren werden kann."

"Ungünstiger Betriebspunkt" bei Tempo 30?

Dass Autos bei Tempo 30 nicht zwingend effizienter fahren, merkten ebenfalls einige Nutzer an. Und in der Tat gibt es Studien, die diesen Sachverhalt untersucht haben. In einem Interview mit dem Magazin WDR Wissen bestätigte Wolfram Schmidt, wissenschaftlicher Mitarbeiter an der TU Dresden, die These einiger Nutzer, dass die meisten Motoren nicht auf Tempo 30 optimiert seien und bei dieser Geschwindigkeit einen "ungünstigen Betriebspunkt" hätten.

Ob sich die Fraktion der Grünen im Gemeinderat mit ihrem entsprechendem Antrag durchsetzen kann, entscheidet sich wohl spätestens im Sommer. Bis dahin gibt ein Nutzer auf Facebook einen interessanten Denkanstoß: "Über den Tunnel haben sie immer noch nicht nachgedacht. Schade, schade."