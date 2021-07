An diesem Dienstag ist Spatenstich für den Breitbandausbau in Neuenheim. Foto: zg

Heidelberg. (shy) Die Deutsche Telekom verlegt nach und nach Glasfaserkabel in den Stadtteilen. Aktuell finden Bauarbeiten in Neuenheim statt. Darüber informierte Gerd Schäfer, Infrastrukturbetrieb Deutsche Telekom, als Gast im jüngsten Bezirksbeirat Neuenheim. Konkret geht es um 5100 Haushalte in rund 900 Gebäuden südlich der Mönchhofstraße.

Offizieller Spatenstich sei an diesem Dienstag, begonnen hätten die Bauarbeiten aber bereits im Juni. Im Oktober soll alles fertig sein. Schäfer betonte, dass der Ausbau sehr aufwendig sei, da jedes einzelne Haus angeschlossen werden müsse. Mit Verkehrsbehinderungen sei zu rechnen. Wann und wo konkret, dazu sagte er nichts. Nicht nur darüber ärgerten sich mehrere Bezirksbeiräte. Frieder Rubik (Grün-Alternative-Liste) wandte sich etwa mit deutlichen Worten an den Vertreter des Telekommunikationsunternehmens: "Das war eine reine Werbeveranstaltung. Ich hätte lieber Antworten darauf gehabt, was das für die Straßen bedeutet." Natürlich werde es Einschränkungen geben und nicht geräuschlos von sich gehen, blieb Schäfer weiter vage, verwies aber auf eine digitale Bürgerinfoveranstaltung zu dem Thema am Dienstag, 27. Juli, um 19 Uhr online unter www.magenta-iv.de.

Unbeantwortet blieben auch Vorwürfe, die Bürgerinnen und Bürger an die Räte herangetragen hatten. Telekom-Mitarbeiter klingelten demnach an Türen und warben dort für Verträge. Bezirksbeirätin Anja Boto (CDU) sagte: "Ich hatte auch jemanden an der Tür. Der sagte, ich müsste einen Vertrag abschließen, sonst würde ich keinen Glasfaseranschluss bekommen."

Claus Wichmann vom städtischen Amt für Digitales und Informationsverarbeitung, der ebenfalls zur Sitzung zugeschaltet war, wies darauf hin, dass es sich beim Breitbandausbau um eine reine Maßnahme der Telekom handele und die Stadt lediglich eine koordinierende Funktion habe, keine Gestaltende. Wichmann sagte aber auch: "Den Vorwurf, dass Drückerkolonnen unterwegs seien, habe ich auch schon zugetragen bekommen." Er warb in diesem Zusammenhang dafür, sich im Falle eines Problems per E-Mail unter breitbandausbau@heidelberg.de an die Stadt zu wenden. "Wir kümmern uns umgehend."