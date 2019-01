Heidelberg. (mün) In Teilen der hinteren Altstadt kam es am Sonntag zu einer Störung der Fernwärmeversorgung - am Nachmittag aber sollen die betroffenen Haushalte wieder warmes Wasser sowie warme Heizungen haben, teilen die Stadtwerke Heidelberg mit.

Seit 11 Uhr war die Fernwärmeversorgung teilweise unterbrochen: Betroffen waren die Bereiche Plöck/Seminarstraße ab Höhe Grabengasse, Mittelbadgasse, Zwingerstraße und Teile der hinteren Hauptstraße.

An einem Fernwärmeschacht in der Grabengasse hatte es eine Störung gegeben, so das kommunale Unternehmen. Um diese untersuchen zu können, wurde die Fernwärmeversorgung im östlichen Teil der Altstadt zeitweise eingestellt.

Mittlerweile ist die Versorgung in Teilen der betroffenen Altstadt zwischen Grabengasse und Mittelbadgasse wieder hergestellt, teilen die Stadtwerke Heidelberg mit. Man gehe davon aus, dass in gegen 16 Uhr wieder alle Haushalte wie gewohnt mit Fernwärme versorgt werden.