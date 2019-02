Heidelberg. (hob) Ein aggressiver Taxifahrer ging am Samstag gegen 19 Uhr in der Lessingstraße auf einen 21-jährigen Radler los. Das teilte die Polizei am Montag mit. Der junge Mann radelte in Richtung Montpellierbrücke, als er in Höhe der Lenaustraße (Weststadt) von einem Taxi mit hoher Geschwindigkeit und geringem Abstand überholt wurde. An der Zähringerstraße konnte der Radler das Taxi einholen und wollte den Fahrer zur Rede stellen. Doch dieser stieg aus, ging auf den 21-Jährigen zu und packte ihn am Hals.

Erst als ein Mann dem Radler zu Hilfe eilen wollte, ließ der Taxifahrer von seinem Opfer ab und flüchtete. Bei seinem Wagen handelte es sich um einen VW-Caddy mit Heidelberger Kennzeichen. Der Fahrer war etwa 50 Jahre alt, rund 1,85 Meter groß, korpulent, hatte dunkle Haare und war mit einer schwarzen Jacke bekleidet. Zeugen sollen sich beim Polizeirevier Mitte, Telefon 06221 / 991700 melden.

Es ist bereits der zweite Fall eines aggressiven Taxifahrers innerhalb einer Woche in Heidelberg. Bereits am Montag, 11. Februar, war ein Chauffeur unter anderem mit Steinen auf einen Parkplatzwächter im Neuenheimer Feld losgegangen. Ein Polizeisprecher betont aber: "Es handelt sich um Einzelfälle."

Der Taxi-Fahrer, der im Neuenheimer Feld ausrastete, müsse ein Auswärtiger gewesen sein, sagt Michael Käflein, Geschäftsführer der Heidelberger Taxizentrale, in der 135 der 161 Unternehmer, die in Heidelberg Taxi-Lizenzen haben, zusammengeschlossen sind. Es sei juristisch schwierig, solche schwarze Schafe loszuwerden und sie aus der Genossenschaft zu werfen. "Das werten die Gerichte oft gleich als Berufsverbot." Da auch die Führerscheinstelle in solchen Fällen informiert wird, könnte es aber sein, dass der Personenbeförderungsschein nicht um fünf Jahre, sondern nur um ein Jahr verlängert wird.

Zwar stünden die Fahrer bei der teilweise irrwitzigen Verkehrssituation unter Druck. "Das entschuldigt solche Verhaltensweisen aber nicht", so Käflein. Jeder, der einen Personenbeförderungsschein beantrage, müsse ein psychologisches Gutachten vorlegen. "Leider sieht man es aber nicht jedem an, ob er für den Beruf geeignet ist." Es sei ein kleiner Kreis, der sich falsch verhalte. "Bei 400 Funkscheinen, die wir hier haben, konzentriert sich das Gros der Beschwerden auf zehn Namen."