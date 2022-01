Silvester auf der Alten Brücke: Wo an normalen Jahreswechseln dichtes Gedränge herrscht, gab es in diesem Jahr viel Platz und freie Sicht. Foto: Rothe

Von Marion Gottlob

Heidelberg. Weit weniger gespenstisch als im Jahr zuvor, als es noch eine nächtliche Ausgangssperre gab, verlief die Silvesternacht in Heidelberg. Trotz Böllerverbot und früher Sperrstunde um 1 Uhr zogen bei milden Temperaturen Tausende in die Altstadt. Pünktlich um Mitternacht versammelten sich nach Polizeiangaben rund 500 Menschen auf der Alten Brücke. Damit dort die pandemiebedingten Mindestabstände eingehalten werden, sperrten 20 Beamte den Zugang ab. Etliche Kleingruppen versammelten sich am Neckarufer. Anders als in normalen Zeiten waren aber bereits gegen 2 Uhr kaum noch Leute in den Gassen unterwegs. Laut Polizei blieb es weitgehend friedlich.

Es ist vieles anders in dieser Silversternacht. Wer an diesem Abend die mehr als 300 Stufen zum Schloss emporsteigt, steht vor verschlossenen Toren, denn der gesamte Schlossgarten ist vom 31. Dezember bis zum 1. Januar um 9 Uhr gesperrt. Nur Besucher der Schloss-Gastronomie dürfen den Garten betreten. Die beiden Schloss-Wächter haben einiges zu tun: Sie müssen mehrere Hundert Menschen abweisen.

Silvesternacht in Heidelberg - Die Fotogalerie









































Unten in der Altstadt herrscht mehr Leben. Pünktlich um 21.30 Uhr schließt die Eisbahn auf dem Kornmarkt, die an diesem Abend gut besucht ist. Rund um den Marktplatz haben die Restaurants geöffnet. Bei mehr als elf Grad Celsius sitzen einige Gäste im Freien. An der Heilig-Geist-Kirche verkauft Arshad Nomi Andenken. "Die Corona-Krise hat uns mitgenommen. Ich habe keinen Bock zu feiern. Ich will nach Hause zu meinen Kindern", sagt der Verkäufer.

Deutlich besser ist die Stimmung in der Unteren Straße. Zwar herrscht gegen 22 Uhr weniger Betrieb als sonst. Doch vor den Kneipen bilden sich – auch wegen der strengen Einlasskontrollen – kleinere Menschentrauben. Hier und da ist trotz des Verbots ein lauter Knall von einem Böller zu hören, während die Nachtschwärmer von ihren guten Vorsätzen berichten. "Ich will im kommenden Jahr mehr Sport treiben, fleißig an der Uni sein, das Geld in den Griff bekommen", sagt die 20-jährige Jennifer, die Soziologie und Jura studiert und an diesem Abend zu Besuch in Heidelberg ist. Ihre Freundin Helena (19), Studentin der Betriebs- und Medienwissenschaft, wünscht sich "Normalität und viel Liebe". Ein paar Meter weiter sind Alexej (25) und Steve (24) unterwegs. Trotz Feierlaune sind auch sie nachdenklich. "Ich habe ein schlimmes Jahr hinter mir", sagt Steve: "Es gab schwere Krankheiten in meiner Familie." Daher wünsche er sich nur Gesundheit – "und dass keine blöden Sachen passieren".

Schon gegen 22.20 Uhr ist an der Alten Brücke einiges los. Ursula und Olaf Bollmann sind aus Dossenheim gekommen: "Wir sind in Heidelberg aufgewachsen und waren schon in unserer Jugend hier. Davon lassen wir uns auch jetzt nicht abbringen." Auch Vergilio Avato hat eine enge Bindung an Heidelberg: "Ich habe hier Germanistik studiert, als noch die Straßenbahn durch die Hauptstraße fuhr und das Bier in Pferde-Kutschen angeliefert wurde. Heidelberg ist an Silvester einfach schön." Sein siebenjähriger Enkel Christian möchte "Forscher über die ganze Welt" werden. Dessen zehnjährige Schwester Elena ersehnt sich "viel Glück in New York". Denn die Familie wird bald von Deutschland in die USA umziehen.

Derweil schenkt Nicole Weigold vom Restaurant "Der kleine Spanier" mit ihrem Team Getränke an Polizei wie Gäste aus aller Welt aus. Man merkt es ihr nicht an, aber sie hat Sorgen. An diesem Tag ist ihr Vater mit einem Schlaganfall in die Klinik eingeliefert worden. "Ich treffe meinen Vater jeden Tag, nun darf ich ihn wegen der Corona-Vorschriften nicht besuchen." Für das neue Jahr hat sie daher einen großen Wunsch: "nachvollziehbare und sinnvolle Regeln".

Auf der Brücke laufen einige Besucher schon seit Stunden hin und her. Ein Paar öffnet zum Song "Only you" im Duett die Bier-Dosen, küsst sich und tanzt. "Ich wünsche mir, dass das Leben wieder so wird wie früher. Heute hat sich für uns nichts ergeben, so sind wir das allererste Mal auf die Alte Brücke gegangen – wir wollen hier zu zweit, ganz für uns feiern", sagt die Frau. Nur zu zweit? Menschen mit Bier, Sekt und Handy in der Hand strömen auf die Alte Brücke. Bis etwa 20 Polizisten den Zugang absperren. Eine Frau bettelt: "Bitte, dürfen meine Freunde noch zu mir?" Die Beamten bleiben nett, aber konsequent: "Nein, dann wollen noch mehr rauf." So entscheidet sich die Frau schweren Herzens, die Brücke zu verlassen: "In diesen Corona-Zeiten ist Solidarität wichtig."

Und dann ist es soweit. Auf der Brücke werden die Handys gezückt. Alle, die da sind, zählen den Countdown herunter: "Drei, zwei eins!" Mitternacht. Freunde fallen sich um den Hals, Eltern umarmen ihre Kinder. Wo sonst an Silvester der Rauch der Knaller die Menschen einhüllt, gibt es nun freie Sicht auf den Fluss und das Schloss. Nur vereinzelt sind Raketen und funkende Fontänen zu sehen. Wer jetzt noch ein Foto von Deutschlands bekanntester Ruine machen will, muss sich beeilen. Nur eine Minute nach 0 Uhr geht oben auf dem Schloss das Licht aus. Die Grüppchen bleiben noch ein Weilchen stehen, doch schon bald gehen die Ersten nach Hause.