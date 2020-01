Von Sebastian Riemer

Heidelberg. Tausende Menschen erkunden seit 11 Uhr (und noch bis 17 Uhr) beim Bürgerfest der Stadt Heidelberg einen Teil von Patrick Henry Village (PHV). Dabei sind im Süden der ehemaligen Siedlung des US-Militärs auch drei alte Offizierswohnungen sowie eine Schule der Amerikaner, die Heidelberg Middle School, offen. Vor den Wohnungen bilden sich zum Teil Schlangen, weil aus Sicherheitsgründen höchstens zehn Menschen zeitgleich eingelassen werden.

Viele Besucher finden den Blick in die Wohnungen interessant – sind aber überrascht von den recht schmucklosen Wohnungen. "Für eine Offizierswohnung auch gar nicht so groß", sagt etwa Inge Klausner, die aus dem Pfaffengrund gekommen ist. "Aber der Parkettboden ist schön", meint die 62-Jährige. Spannend ist auch das Erkunden der Middle School, die teilweise so wirkt, als seien die Amerikaner erst gestern (und nicht schon vor sieben Jahren) abgezogen. Im Musikzimmer steht sogar noch eine Tafelanschrift.

Für Verwirrung sorgt bei vielen Besuchern der genaue Ort des Bürgerfestes. Hunderte sind von Kirchheim zum Eingang am Grasweg gelaufen – dort war einst der Haupteingang bei den legendären amerikanischen Volksfesten. An diesem Eingang kommt allerdings schon lange keiner mehr rein, weil es der Eingang zum Landesankunftszentrum für Geflüchtete ist. Und auch nicht alle Fahrer der Shuttlebusse aus der Innenstadt und vom Airfield in Kirchheim wussten am Morgen genau Bescheid: Mindestens ein Shuttlebus fuhr ebenfalls den falschen Weg – und landete am Ankunftszentrum. Stattdessen findet das Bürgerfest ganz im Süden von PHV statt – dort, wo im Sommer auch das Metropolink-Festival über die Bühne ging.

Im ehemaligen US-Supermarkt, der "Commissary" können sich Besucher über die Pläne für die Entwicklung PHVs zu einem "Zukunftsstadtteil" informieren. In Zelten präsentieren sich Vereine, städtische Ämter und andere Institutionen. Auch für Kinder wird einiges geboten: Die Attraktionen im Freien – etwa ein Parcours mit Mini-Feuerwehrautos – werden wegen der Kälte aber nicht so gut angenommen.

In seiner Eröffnungsrede im großen Festzelt vor rund 600 Menschen hatte Oberbürgermeister Eckart Würzner am Morgen seine 50-minütige Neujahrsrede gehalten. "Wir sind auf dem richtigen Weg, auf einem guten Weg, auch wenn es kein einfacher Weg ist", sagte das Stadtoberhaupt angesichts der Herausforderungen für Heidelberg – etwa beim Kampf gegen den Klimawandel oder bei der Entwicklung von Patrick Henry Village zu einem neuen Stadtteil mit 10.000 Einwohnern.

In Bezug auf PHV und die geplante Verlegung des dort aktuell noch betriebenen Landesankunftszentrums für Flüchtlinge meinte Würzner: "Natürlich gibt es bei der Entwicklung von PHV auch Zielkonflikte." Er verstehe die Proteste von Landwirten gegen die Versiegelung von landwirtschaftlichen Flächen. "Das ist hart für die Landwirte, aber wir haben keine andere Option: Wir werden dem Land entweder den Gäulschlag oder die Wolfsgärten als Alternativfläche für das Ankunftszentrum vorschlagen." Der Gemeinderat entscheidet darüber im Frühjahr.

Ausführlich äußerte sich Würzner auch zum Klimaschutzaktionsplan, der 30 Vorhaben umfasst. "Alleine das Ziel, den öffentlichen Nahverkehr in vier Jahren um 20 Prozent zu steigern, ist gewaltig." Dabei sprach er sich gegen ein 365-Euro-Jahres-Ticket aus. "Das kostet 20 Millionen Euro mehr Förderung – und dadurch fährt nicht ein einziger Bus, keine einzige Straßenbahn mehr." Die Busse und Bahnen seien aber schon voll – es brauche mehr davon.