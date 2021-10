Von Marion Gottlob

Heidelberg. Das Heidelberger Symposium ist das älteste Psychiatrie-Symposium der Region. Prof. Frank Brecht, Initiator des Symposiums und Gründer der psychiatrischen Nachsorge-Einrichtung St. Thomas, sagt: "Darauf sind wir sehr stolz." Nun findet das Symposium zum 21. Mal statt – als Online-Veranstaltung in Kooperation mit der SRH-Hochschule Heidelberg. Damit sind die fast zehn Fachvorträge einem breiten Publikum digital und kostenlos zugänglich. Das Thema lautet "Psychiatrie im Wandel – hat sie noch eine Zukunft?"

Warum kann der Umgang mit psychisch kranken Menschen manchmal so schwierig sein? "Psychisch kranke Menschen fallen oft unangenehm auf und stören", sagt Brecht, der St. Thomas leitet. Familien, Nachbarn und Freunde – wenn es denn überhaupt Freunde geben sollte – fühlten sich dann hilflos und wüssten nicht weiter. Sie zögen sich zurück, die psychisch Kranken gerieten in eine Isolation.

In den vergangenen Jahrhunderten wurden psychiatrische Erkrankungen oft als Strafe Gottes angesehen. In der Folge wurden die Betroffenen schwer bestraft, manchmal gefoltert oder sogar getötet. Sie wurden zu harter Arbeit angehalten oder mit Gewalt, unter anderem mit Zwangsjacken, gefesselt und zur Ruhe gezwungen. Unter der Diktatur der Nationalsozialisten wurden rund 100.000 Menschen mit einer psychischen Erkrankung ermordet.

Erst nach dem Zweiten Weltkrieg fand ein Umdenken statt. In Deutschland bedeuteten die Empfehlungen der Psychiatrie-Enquete-Kommission unter der Leitung des Heidelberger Psychiaters Prof. Heinz Häfner einen Meilenstein: Denn psychiatrische Erkrankungen wurden als Krankheiten erkannt, die einer Behandlung bedürfen. Brecht selbst wurde damals zum Pionier und gründete in Heidelberg die psychiatrische Nachsorgeeinrichtung St. Thomas, die nun seit 45 Jahren besteht. Moderne Psychopharmaka wie auch neue therapeutische Methoden führten zu einer entscheidenden Verbesserung für die Betroffenen.

Aber wie ist es heute? "Wir leiden unter eine Unmenge an bürokratischen Auflagen", kritisiert Brecht. Ein recht großer Teil der Arbeitszeit muss für die Bürokratie statt für die Erkrankten verwendet werden. Trotz aller Bemühungen wird das einfach nicht geändert." Aber es geht um noch sehr viel mehr. Wenn ein Mensch sich den Arm bricht, dann ist klar, dass er medizinische Hilfe benötigt. Aber beim Seelenleid ist das nicht immer so klar. "Die ,sprechende’ Medizin wird nach wie vor neben den anderen ärztlichen Professionen vielerorts gering geschätzt", so Brecht.

Und auch in der Gesetzgebung für Menschen mit Behinderung werde die spezielle Situation von psychisch kranken Menschen zu wenig bedacht. Denn natürlich sei es sinnvoll, dass seelisch stabile Menschen mit körperlicher Behinderung selbst über die therapeutischen Maßnahmen entscheiden. Aber bei psychisch kranken Menschen gehöre es häufig zum Krankheitsbild, dass die Einsicht in die eigene Krankheit fehlt – der Betroffene fühlt sich mit seiner Weltsicht im Recht. So kann er eine Behandlung ablehnen, auch wenn sie helfen könnte. Auch wenn Familien oder Nachbarn sich durch dessen Verhalten gefährdet fühlen, darf der Betroffene die Behandlung ablehnen. Sogar die Polizei ist hilflos. "Die Polizei kann erst eingreifen, wenn es schon zur Gewalt gekommen ist", so Prof. Brecht, "dabei könnte eine rechtzeitige Intervention von Therapeuten solche Gewalt-Ereignisse meist verhindern."

Fachleute wüssten gegen diese gesetzlichen Regeln keinen Rat, erklärt er. Es gibt von diesen Regeln nur eine Ausnahme, nämlich die, wenn Gefahr für das Leben des Kranken oder für das anderer Personen durch dessen Handeln besteht. Nur oft lässt sich eine solche Gefahr nicht oder zu spät erkennen. "Welcher Arzt und welcher Richter sind rasch bereit dazu, eine solche zu attestieren?"

Hat die Psychiatrie deshalb keine Zukunft? Brecht erzählt von Zwillingen. Das Mädchen absolvierte erfolgreich die Schule und das Studium mit Promotion. Der Junge jedoch rauchte Haschisch, die Droge löste eine Art von Schizophrenie aus. Er machte zwar eine Lehre, neigte aber zu heftigen Wutausbrüchen und drohte seiner Familie regelmäßig mit Gewalt. Schließlich wandten sich seine Eltern verzweifelt an St. Thomas. Dort wurde der Junge erfolgreich behandelt. Inzwischen ist er ein beliebtes Mitglied der Hausgemeinschaft, seine Wutausbrüche werden weniger, und er wird wahrscheinlich wieder in seinem Beruf arbeiten können. "Die Eltern hatten Tränen in den Augen, als sie sich bedankten."

Info: Auf dem 21. Psychiatrie-Symposium mit dem Titel "Psychiatrie im Wandel – hat sie noch Zukunft?" werden Fachleute nun die Entwicklungen und Tendenzen der Psychiatrie in Kurz-Vorträgen vorstellen. Es findet am 10. November von 9 bis 15.30 Uhr online statt. Mehr Information zum Programm und zur Teilnahme im Internet unter www.st-thomas.de oder https://kurzelinks.de/n5iy.