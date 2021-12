Heidelberg. (RNZ) Sylvia Hafner ist die neue Leiterin der Abfallwirtschaft und Stadtreinigung Heidelberg. Das hat der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung entschieden. Hafner ist damit die Nachfolgerin von Rolf Friedel, der im November in den Ruhestand ging. In Heidelberg geboren und aufgewachsen, ist Sylvia Hafner auch in der Stadtverwaltung kein Neuling: Nach ihrer Ausbildung zur Diplom-Verwaltungswirtin an der Fachhochschule in Kehl hat sie ihre Karriere 1997 im ehemaligen Amt für Soziale Angelegenheiten und Altenarbeit begonnen – als Sachbearbeiterin im Bereich der wirtschaftlichen Betreuung von Flüchtlingen.

2001 wechselte Hafner in das damalige Amt für öffentliche Ordnung, heute Bürger- und Ordnungsamt. Dort übernahm sie 2010 die Leitung der Lebensmittelüberwachung und stellvertretende Abteilungsleitung der Veterinärabteilung. Im Januar 2017 folgte die Leitung der Verwaltung und Sonderaufgaben. Seit August 2019 ist Hafner Verwaltungsleiterin in der Abfallwirtschaft und Stadtreinigung.

In den nächsten Jahren kommen auf die neue Amtsleiterin viele Herausforderungen zu, etwa der Umgang mit den Auswirkungen des Klimawandels. Schwerpunktmäßig im Blick hat Hafner die Nachhaltigkeit hinsichtlich der Entsorgungs- und Verwertungswege von Abfällen und Wertstoffen, die Umstellung des Fuhrparks auf emissionsfreie Antriebe, das Beschaffungswesen, das Gebäudemanagement sowie die Energiegewinnung und den -verbrauch. Auch die geplanten Kampagnen zum Thema Abfallvermeidung und zur Einführung von Mehrwegsystemen sowie die Sauberkeit in der Stadt liegen ihr am Herzen.

Schon im Laufe der Corona-Krise hat Hafner als Verwaltungsleiterin die Digitalisierung des Amtes forciert. Noch mehr digitale Serviceangebote für die Bürgerinnen und Bürger zu schaffen – auch dieses Ziel hat sich Hafner für ihre Arbeit in den nächsten Jahren gesteckt.