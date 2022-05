Von Philipp Neumayr

Heidelberg. Der Bau der Süddeutschen Erdgasleitung (SEL) sei alternativlos – so sagt es der Transportnetzbetreiber Terranets BW, der das Projekt plant und umsetzt. Amany von Oehsen, Umweltberaterin beim BUND Heidelberg, sieht das anders. Die Physikerin arbeitete in der wissenschaftlichen Politikberatung am Fraunhofer Institut für Energiewirtschaft und Energiesystemtechnik und forschte am Heidelberger Institut für Energie- und Umweltforschung zum Thema Energiewende. Warum sie von der Notwendigkeit einer neuen Erdgasleitung durch Süddeutschland, Heidelberg und die Region nicht überzeugt ist, erklärt sie im Interview.

Frau von Oehsen, in den letzten Wochen ist klar geworden, dass die Energieversorgung Deutschlands mit russischem Gas keine Zukunft hat. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck will daher nun mehr Flüssiggas importieren. Was halten Sie davon?

Amany von Oehsen. Foto: privat

Ich würde mir wünschen, dass Robert Habeck den Fokus der Debatte stärker darauf lenkt, wie wir durch erneuerbare Energien und Energieeffizienz den Gasverbrauch schnell mindern. Er sollte umgehend ein wirkungsvolles Maßnahmenpaket dafür präsentieren. Die eine Abhängigkeit vom Energieimport durch eine andere zu ersetzen, ist nicht sinnvoll.

Wie die Energieversorgung hierzulande in Zukunft aussieht, ist offener denn je. Terranets BW hält dennoch eisern an den Plänen für die Süddeutsche Erdgasleitung fest. Können Sie das verstehen?

Nein. Die jüngsten Entwicklungen stellen die Sinnhaftigkeit der neuen Leitung noch stärker infrage als schon vor dem Krieg.

Bereits vor Beginn des Krieges in der Ukraine kritisierten Sie, dass Terranets-Geschäftsführerin Katrin Flinspach den Bau der Gasleitung für "alternativlos" erklärt hatte. Warum?

Ich bezweifle stark, dass es die Leitung braucht – bisher wurde der Bedarf nicht sauber geprüft. Wir gehen das Risiko ein, hier einen großen Fehler zu machen – nicht nur für den Klima- und Naturschutz, auch finanziell. Durch Investitionen in eine solch langlebige Infrastruktur läuft man Gefahr, einen Lock-in-Effekt zu schaffen, also in diesem Fall: sich zu abhängig vom Gas zu machen. Aktuell wird allgemein viel Geld in den Gasnetz-Ausbau gesteckt. Wenn wir effizienten Klimaschutz betreiben wollen, ist das meiste davon am Ende eine Investitionsruine – wahrscheinlich auch die SEL.

Wie kommen Sie darauf?

Die angebliche Notwendigkeit der Leitung wurde ermittelt anhand der Fortschreibung des gemeldeten Gasbedarfs von Kunden in den vergangenen Jahren – und nicht anhand von Energieszenarien der Klimaneutralität, wie sie die Landesregierung für 2040 und die Bundesregierung für 2045 vorsieht.

Laut Terranets BW wird der Bedarf an Transportkapazitäten für Erdgas in Baden-Württemberg bis zum Jahr 2030 um 30 Prozent wachsen.

Diese Prognose ergibt sich aus zwei Entwicklungen: Zum einen werden Ölheizungen in Gebäuden, Gewerbe und Industrie durch Gasheizungen ersetzt. Zum anderen werden Kohleheizkraftwerke auf Gas umgerüstet. Die Bundesnetzagentur prüft bislang nur, ob Prognosen eines steigenden Gasbedarfs plausibel sind. Sie prüft diese aber nicht dahingehend, ob sie auch mit einem wirtschaftlich effizienten Klimaschutz vereinbar sind. Hier gibt es dringenden Nachbesserungsbedarf bei der Planungs- und Genehmigungspraxis.

Hintergrund > Das Energiewirtschaftsgesetz (EnWG) verpflichtet Fernleitungsnetzbetreiber dazu, in jedem geraden Jahr einen gemeinsamen, bundesweiten Netzentwicklungsplan zu erstellen. Der Plan muss laut Bundesnetzagentur alle Maßnahmen zur Optimierung, Verstärkung und zum bedarfsgerechten Ausbau des [+] Lesen Sie mehr > Das Energiewirtschaftsgesetz (EnWG) verpflichtet Fernleitungsnetzbetreiber dazu, in jedem geraden Jahr einen gemeinsamen, bundesweiten Netzentwicklungsplan zu erstellen. Der Plan muss laut Bundesnetzagentur alle Maßnahmen zur Optimierung, Verstärkung und zum bedarfsgerechten Ausbau des Netzes sowie zur Gewährleistung der Versorgungssicherheit enthalten, die in den nächsten zehn Jahren für einen sicheren und zuverlässigen Netzbetrieb erforderlich sind. > Am Anfang des Netzentwicklungsplans steht ein Szenariorahmen, den die Fernleitungsnetzbetreiber anfertigen. Dafür werden Annahmen über die Entwicklung der Gewinnung, Versorgung und des Verbrauchs von Gas getroffen, aber auch über geplante Investitionsvorhaben in die Netze und Speicher sowie denkbare Versorgungsstörungen. Die Bundesnetzagentur prüft und bestätigt diesen Szenariorahmen. Basierend darauf modellieren die Fernleitungsnetzbetreiber den Netzausbaubedarf für zehn Jahre. > In den aktuellen Szenariorahmen von Terranets BW sind die Bedarfsmeldungen verschiedener Kunden eingeflossen. Dazu zählen Stadtwerke, Verteilnetzbetreiber, Kraftwerksbetreiber und Industrieunternehmen. Die Meldungen, die im derzeit geltenden Netzentwicklungsplan Gas 2020-2030 hinterlegt sind, stammen aus dem Jahr 2019 und wurden 2021 bestätigt. > Die Süddeutsche Erdgasleitung (SEL) soll insgesamt 250 Kilometer lang sein. Der Abschnitt im Regierungsbezirk Karlsruhe, der auch durch Heidelberg und die Region führt, soll bis 2027 in Betrieb gehen. Der Ukraine-Krieg hat Terranets BW zufolge keinen Einfluss auf die Pläne. Dem Unternehmen nach könnte dadurch früher als bisher vorgesehen Wasserstoff durch die SEL fließen.

Erdgas ist immer noch klimafreundlicher als Öl oder Kohle. Bedeutet mehr Erdgas-Transport nicht auch mehr wirtschaftlich effizienter Klimaschutz?

Wir gehen davon aus, dass ein großer Teil des prognostizierten Erdgasbedarfs auf das Heizen im Gebäudebereich zurückgeht. Hier hat Erdgas gegenüber Öl im besten Fall aber nur 20 bis 40 Prozent niedrigere Treibhausgasemissionen. Das reicht für das Erreichen der Klimaziele nicht aus, wenn man bedenkt, dass Heizungen 20 bis 30 Jahre lang betrieben werden. Würde künftig mehr Flüssiggas aus den USA eingesetzt, dann wäre die Klimabilanz einer Ölheizung sogar besser als die einer Gasheizung und die Klimabilanz eines Gaskraftwerks kaum besser als die eines Kohlekraftwerks – denn bei der Förderung von Flüssiggas entstehen sehr hohe Treibhausgasemissionen.

Was ist mit dem Bedarf von Kraftwerken, die auf Gas umgerüstet werden sollen?

Man kann den Gasverbrauch hier stark verringern, indem man auf erneuerbare Energien setzt. Es gibt Beispiele, die zeigen, dass das möglich ist. Im Jahr 2019 etwa gab es Pläne, das Kohleheizkraftwerk in Mannheim auf Erdgas umzurüsten. Da nicht genügend Kapazitäten für den Transport von Gas zu dem Kraftwerk vorhanden waren und diese nicht schnell genug ausgebaut werden konnten, ließ man die Pläne fallen – und setzt nun hauptsächlich auf erneuerbare Energien. Schafft man durch den Bau der SEL neue Gastransportkapazitäten, ist der Anreiz, weniger Erdgas zu verbrauchen, geringer. In Anbetracht der sich drastisch verschärfenden Klimakrise brauchen wir aber alle Anreize für erneuerbare Energien und Energieeffizienz.

Statt vom Klimaschutz war zuletzt vor allem die Rede von der Versorgungssicherheit der deutschen Industrie. Kann die gewährleistet werden, wenn kein Erdgas mehr fließt und es an entsprechenden Leitungen fehlt?

Wenn wir die Versorgungssicherheit auf diesem hohen Niveau aufrechterhalten wollen, spielt Erdgas für die Stabilität des Stromnetzes auf jeden Fall noch für einige Jahre eine Rolle. Gas ist in manchen Industrieanwendungen zur Erzeugung von Prozesswärme unverzichtbar. Aber vor allem wird es gebraucht, um Strom zu erzeugen, wenn Wind- und Solarenergie nicht genügend Strom liefern. Das Problem ist: Die Planung der Gasleitung berücksichtigt kaum, wo wir Erdgaskraftwerke brauchen, um das Stromnetz stabil zu halten – beziehungsweise Wasserstoffkraftwerke. Denn in Zukunft muss grüner Wasserstoff diese Rolle des Erdgases übernehmen. Hinzu kommt, dass bisher sowohl die Erdgasmenge als auch die Wasserstoffmenge, die wir wirklich brauchen, zu hoch angesetzt wird. Das gilt jetzt umso mehr, da wir die Geldströme an Russland für die Gaslieferungen gegen null bringen wollen – zumal Flüssiggas auch noch teurer ist, und wenn es aus den USA kommt deutlich klimaschädlicher als das aus Russland gelieferte Erdgas.

Wenn es stimmt, dass der Erdgas-Bedarf wirklich zu hoch angesetzt ist – braucht man die neue Leitung dann überhaupt?

Das kann ich nicht mit Sicherheit sagen. Fest steht: Wir haben bereits ein starkes Gasnetz. Die Transportleistung von Nord nach Süd beträgt 75 Gigawatt, das ist viel. Geht man davon aus, dass der Bedarf – zunächst für Erdgas, künftig dann für Wasserstoff – im Strombereich zunimmt, aber in anderen Bereichen wie im Gebäudebereich durch den Einsatz von Wärmepumpen und Gebäudedämmung abnimmt, könnte sich das ausgleichen – und dann könnten die bestehenden Leitungen auch in Zukunft ausreichen. Das müsste die Bundesregierung dringend gründlicher betrachten und planen.

Laut Terranets BW soll ab 2035 klimafreundlicher Wasserstoff durch die SEL fließen. Ist der Leitungsbau nicht allein deshalb eine Investition in die Zukunft?

Erdgas eins zu eins durch grünen Wasserstoff zu ersetzen, führt in vielen Anwendungsgebieten, etwa beim Heizen in Gebäuden oder beim Antrieb von Autos, nicht zu klimafreundlichen und kosteneffizienten Lösungen. Grüner Wasserstoff wird aus erneuerbarem Strom hergestellt, wobei rund 30 Prozent an eingesetzter Energie verloren gehen. Zudem ist noch unklar, wo der Wasserstoff herkommen soll. Wir können uns künftig weniger abhängig vom Energieimport machen, wenn wir Wasserstoff sparsam einsetzen, also nur für Einsatzzwecke, in denen er auch die beste Alternative darstellt.

Was genau sind diese Einsatzzwecke?

Da geht es vor allem um die Stabilisierung des Stromnetzes oder die klimafreundliche Stahlherstellung – Zwecke, für die es keine energieeffizienteren und kostengünstigeren Alternativen gibt. Für das Heizen von Gebäuden dagegen gibt es effizientere und günstigere Alternativen, etwa elektrische Wärmepumpen, die mit erneuerbarem Strom betrieben werden und die Gebäude-Dämmung. Es gibt aber noch ein anderes Problem beim Thema Wasserstoff.

Nämlich?

Wasserstoff ist nicht gleich Wasserstoff. Terranets BW könnte nicht nur grünen Wasserstoff, der aus erneuerbarem Strom hergestellt wird, durch die Leitung transportieren, sondern auch sogenannten grauen und türkisen Wasserstoff, der jeweils aus Erdgas erzeugt wird. Das birgt die Gefahr, dass man über viele weitere Jahre fossiles Erdgas nutzt, dem Ganzen aber ein grünes Image verpasst. Dieser Punkt bereitet uns große Bauchschmerzen.

Das Regierungspräsidium Karlsruhe als zuständige Behörde für die Genehmigung hat klargestellt, dass es den Bau der Süddeutschen Erdgasleitung nicht verhindern wird. Worauf hoffen Sie?

Wir würden uns wünschen, dass das Projekt stillgelegt wird – zumindest so lange, bis eine saubere Bedarfsplanung gemacht wurde, die auch die neuen Klimaschutzziele berücksichtigt. Dafür müsste die Bundesnetzagentur ihr Bedarfsprüfungsverfahren ändern. Man müsste verschiedene Akteure – Forschungsinstitute, Unternehmen und Stromnetzbetreiber – zusammenbringen, um die Ziele und Interessen bestmöglich zu vereinbaren. Darauf aufbauend könnte man eine effiziente Netzplanung machen. Solange das nicht passiert, sind wir nicht bereit, die Zerstörung von Natur und Landschaft hinzunehmen. Mit unserer Kritik stehen wir übrigens nicht alleine da: Sie wird auch von der renommierten Berliner Denkfabrik Agora Energiewende geteilt.