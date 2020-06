Von Denis Schnur

Heidelberg. Bei den Kommunalwahlen im Mai 2019 sahnten die Grünen ab, wurden mit 31,9 Prozent der Stimmen klar stärkste Kraft im Heidelberger Gemeinderat. Und der Höhenflug hält offenbar an: Denn als sechs Monate später – im November 2019 – 1071 Einwohner für die Heidelberg-Studie (die hier heruntergeladen werden kann) befragt wurden, sagten sogar 35 Prozent, die Grüne Fraktion im Gemeinderat gefalle ihnen am besten. Auch darüber hinaus fallen einige kommunalpolitische Trends in der Studie auf. Die RNZ stellt die wichtigsten Ergebnisse vor:

Welche Partei gefällt den Heidelbergern? Ganz klar: die Grünen. Mehr als jeder dritte Befragte (35 %) sagt, ihm gefalle die Partei von allen Gruppen im Gemeinderat am besten. Die "großen" Parteien CDU und SPD kommen dagegen nur auf zehn beziehungsweise neun Prozent. Bei den kleineren Gruppierungen im Gemeinderat bleibt die Wählerinitiative "Die Heidelberger" die beliebteste: Sie erhält sieben Prozent Zustimmung – genauso hoch war ihr Stimmenanteil bei der Wahl 2019. Alle anderen "Kleinen" schneiden bei der Befragung schlechter ab als bei den Wahlen: Die Linke bewerten vier Prozent am besten, danach kommen Freie Wähler (3 %), GAL und FDP (je 2 %) sowie Bunte Linke, Heidelberg in Bewegung, AfD und "Die Partei" (je 1 %). Die geringen Werte im Vergleich zur Kommunalwahl dürften vor allem dem Wahlmodus geschuldet sein, bei dem man sich – im Gegensatz zu der Studie – nicht auf eine einzige Partei festlegen muss. Außerdem hat jeder Vierte (24 %) keine Angabe gemacht, sodass alle Parteien gemeinsam nur auf 76 Prozent kommen.

Wie beurteilen die Heidelberger ihren Oberbürgermeister? Eckart Würzner genießt die Zustimmung einer klaren Mehrheit der Bürger: 64 Prozent der Befragten finden, er mache seine Arbeit "eher gut", 16 Prozent sagen "eher schlecht". Damit schneidet er aber schlechter ab als 2018, als 69 Prozent seine Arbeit positiv bewerteten. Am beliebtesten ist Würzner übrigens bei Anhängern von "Heidelberger" (84 %) und CDU (82 %). Am wenigsten Zustimmung findet er bei denen der "Linken" (54 %).

Interessieren sich die Heidelberger für Kommunalpolitik? Die meisten schon – zumindest etwas. 42 Prozent der Befragten gaben an, sich "sehr stark" oder "stark" zu interessieren, 34 Prozent "etwas" und jeder Vierte (24 %) "kaum" oder "gar nicht". Damit ist der Anteil der stark interessierten um vier Prozent im Vergleich zu 2018 gestiegen, 2015 lag er nur bei 30 Prozent.

Wie informieren sich die Bürger über Lokalpolitik? Passend zum gestiegenen Interesse informieren sich die Heidelberger öfter über lokale Politik. Zumindest geben 44 Prozent der Befragten an, sich regelmäßig Infos zu holen – seit 2013 ist der Wert um zwölf Prozentpunkte gestiegen. Die wichtigste Quelle dafür ist und bleibt die RNZ. Und ihre Bedeutung nimmt sogar zu: 2018 war die Tageszeitung für 37 Prozent der Befragten das wichtigste Medium für Lokales, 2019 für 42 Prozent. Das Internet folgt mit 23 Prozent auf Rang zwei.

Wie wohl fühlen sich die Heidelberger in ihrer Stadt? Die Verbundenheit der Bürger mit ihrer Stadt steigt. Langsam zwar, aber seit 2015 stetig von 77 auf 81 Prozent. Gleichzeitig fühlen sich aber weniger Befragte "sehr wohl" in der Stadt: Hier sank die Zustimmung vom Rekordwert 71 Prozent in 2018 auf 67 Prozent. Dafür stieg der Anteil der Heidelberger, die sich "eher wohl" fühlen, auf 30 Prozent. Auffällig ist, dass sich die Bürger in den Stadtteilen verschieden wohl fühlen: Am besten gefällt den Ziegelhäusern und Schlierbachern ihre Wohngegend (je 84 % fühlen sich "sehr wohl"). Ganz anders sieht es in Bergheim aus, wo das nur 40 Prozent sagen.