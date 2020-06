Von Denis Schnur

Heidelberg. Als im März fast alle Geschäfte schließen mussten, war das Internet für viele die Rettung. Hier konnte man zu jeder Zeit wichtige und unwichtige Dinge kaufen. Während die Corona-Krise die Online-Shopping-Aktivitäten der Heidelbergerinnen und Heidelberger zwar in die Höhe schnellen ließ, hatten die meisten das Netz schon vorher für ihre Erledigungen genutzt. Das zeigt die Heidelberg-Studie, für die im November 2019 die Einwohner der Stadt erstmals auch zum Online-Shopping befragt wurden. Die RNZ beantwortet die wichtigsten Fragen:

> Sind alle Heidelberger im Netz aktiv? Nein, nicht alle. Laut der Befragung ist noch immer jeder zehnte Bewohner der Stadt offline. Wenig überraschend sind es vor allem ältere Mitbürger, für die das Internet keine Rolle spielt: Von den Über-70-Jährigen sind nur 57 Prozent online, bei den 60- bis 69-Jährigen sind es 86 Prozent. In der Gruppe der 50- bis 59-Jährigen gibt es immerhin drei Prozent Netz-Abstinenzler, von den Jüngeren sind dagegen alle im Internet aktiv.

> Wer im Netz ist, shoppt dort auch? Nicht ganz. Auf die Frage, ob sie das Netz auch zum Einkaufen nutzen, antworteten zwei von drei Befragten (65 %) mit Ja, nur jeder vierte (25 %) mit Nein. Der Rest nutzt das Internet überhaupt nicht. Wie beim Zugang auch, macht hier das Alter einen riesigen Unterschied: So ist es vor allem die Kohorte der 30- bis 39-Jährigen, die ihre Shopping-Aktivitäten ins weltweite Netz verlegt hat: In dieser Gruppe sagen stolze 95 Prozent, dass sie online einkaufen. Das ist sogar mehr als bei den 16- bis 29-Jährigen, wo dies gerade mal 73 Prozent tun. Wie zu erwarten war, ist es die Gruppe der Über-70-Jährigen, die sich mit Abstand am seltensten Dinge im Internet ordern (26 %).

> Wovon hängt noch ab, ob man online einkauft? Schwer zu sagen. Zwar haben die Autoren der Studie verschiedene Kriterien mit dem Online-Einkaufsverhalten verglichen, aber viele werden schlicht vom Alter überlagert. So gebe es etwa kleine Unterschiede zwischen Stadtteilen, aber es sei unklar, ob die nicht eher durch die Sozial- und Altersstruktur bedingt seien. Auch das Geschlecht wirkt sich kaum aus, sodass neben dem Alter am Ende nur zwei klare Punkte bleiben: Einmal ist es die kleine Gruppe, die sagt, es gehe ihr wirtschaftlich schlecht, die seltener online shoppt. Ansonsten fällt auf, dass Haushalte mit Kindern deutlich öfter im Netz einkaufen: 88 Prozent der Internet-Nutzer mit Kind tun dies, aber nur 66 Prozent derjenigen ohne unter 18-Jährige im Haushalt.

> Was bestellen die Heidelberger? Die Befragten konnten – ohne dass Antworten vorgegeben waren – aufzählen, was sie alles ordern. Und von denen, die tatsächlich im Internet einkaufen, nannte mehr als die Hälfte (52 %) Kleidung und Schuhe. Es folgen mit 32 Prozent Elektronik und Geräte sowie mit 27 Prozent Bücher. Deutlich seltener wurden Spielwaren (11 %) und Lebensmittel / Getränke (10 %) genannt. Schaut man hier auf die Geschlechter, werden die Heidelberger allen Klischees gerecht: Während Frauen (57 %) häufiger als Männer (46 %) Klamotten bestellen, ordern diese sich deutlich öfter Geräte und Elektronik (43 %) als Frauen (23 %).