Von Joris Ufer

Heidelberg. Artikel 5 des Grundgesetzes garantiert in Deutschland nicht nur Meinungs-, sondern auch Forschungsfreiheit. Aber sollte die auch für militärische Projekte gelten? Eine Gruppe von Studierenden in Heidelberg setzt sich für eine Zivilklausel ein, die Rüstungsprojekte ausschließen würde. Das Rektorat der Universität hält eine solche jedoch nicht für zielführend.

"Die Idee einer Zivilklausel ist, dass sowohl Studium als auch Forschung sich rein zivilen Zwecken widmen sollten", erklärt Leonard Späth. Der 23-jährige Mathematikstudent ist mit Marie-Gulbahar Kartal und Felix Diener Teil des "Arbeitskreises Zivilklausel", der sich Ende 2020 formiert hat. "Wir müssen uns dafür einsetzen, dass die Gesellschaft besser, gerechter und friedlicher wird", fügt Kartal hinzu. Zusammen mit weiteren Studierenden setzen sie sich deshalb für eine solche Klausel ein, wie sie der Studierendenrat (Stura) schon im Juli 2018 in einer Positionierung gefordert hat. Damit sollte die Uni Heidelberg in ihrem Handeln ausschließlich friedlichen Zielen verpflichtet werden, was unter anderem die Forschung an Rüstungsgütern sowie die Zusammenarbeit mit dem Bundesministerium für Verteidigung ausgeschlossen hätte.

Das Rektorat lehnte den Vorstoß damals ab. Auf Anfrage der RNZ heißt es, man habe diese Frage intensiv diskutiert, da sie zuletzt auch im Senat wieder von Vertretern der Studierenden eingebracht worden sei, verweist jedoch auf die Verteidigung der Forschungsfreiheit. Späth will dieses Argument nicht gelten lassen: "Historisch gesehen ist der Artikel 5 vor dem Hintergrund des Schreckens von zwei Weltkriegen mit der Idee entstanden, dass sich die Wissenschaft nicht von Machthabenden und Profitinteressen abhängig machen sollte."

Während das Rektorat angibt, dass es derzeit keine Projekte an der Kernuniversität gebe, die unter eine Zivilklausel fallen würden, verweist Felix Diener auf die Vergangenheit: "Bis 2015 gab es einen Forschungsauftrag vom Pentagon", führt er aus. "Da ging es nicht direkt um tödliche Waffen, sondern um Schiffsüberzüge an Flugzeugträgern." Dennoch sei auch das ein Geschäft für den Krieg gewesen, was der Auffassung des Stura entgegenstehe, dass Wissenschaft immer dem Gemeinwohl dienen müsse. Das Beispiel verdeutlicht die sogenannte "Dual-Use-Problematik": Wo ist die Grenze zu ziehen, wenn Projekte sowohl zivil als auch militärisch genutzt werden könnten?

Das Rektorat führt dazu in seiner Stellungnahme an: "Die Infektionsforschung ist ein aktuelles Beispiel dafür, dass Nutzen und Gefahr des Missbrauchs dicht beieinander liegen können." So sei die Forschung an Viren überlebensnotwendig, könnte aber auch als Grundlage für verheerende Bio-Waffen dienen. Die Verantwortung läge nicht nur bei den forschenden Institutionen, sondern sei eine gesamtgesellschaftliche Herausforderung. Zudem sei die Eigenverantwortung der Forschenden gefordert. Die Positionierung des "Stura" sieht hingegen einen Ethikrat vor, der im jeweiligen Einzelfall entscheiden würde. Dass Forschende sowie die Universität Verantwortung tragen, darin sind sich der Arbeitskreis und das Rektorat einig – nicht aber in der Frage, ob diese in einer Zivilklausel fixiert werden sollte.