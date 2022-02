Heidelberg. RNZ. Streusalz ist schädlich für Böden und Pflanzen und sollte nur selten und sparsam verwendet werden. Eine RNZ-Leserin ärgerte sich deshalb vor einigen Tagen darüber, dass die Stadt am Wochenende vom 12. und 13. Februar aus ihrer Sicht "massenhaft Streusalz" eingesetzt hatte. Sie wandte sich in einem Schreiben an die Stadt und an die RNZ.

"Der gesamte Rad- und Gehweg, der ab dem Bahnhof Weststadt verläuft, war mit Salz bestreut. Auch die Flächen vor den Straßenbahnhaltestellen und die Treppen", beklagte die Leserin und schrieb weiter: "Das wird viele Bäumen und Sträucher schädigen und zerstören, denn jetzt ist durch den tagelangen Regen auch das Salz in den Boden gedrungen." Gleichzeitig betonte sie, dass die Stadt Sinsheim sich vorbildlich verhalte, lediglich Splitt und Sand gegen Glätte einsetze und forderte die Stadt Heidelberg dazu auf, ebenso zu verfahren und auf Streusalz zu verzichten. Laut Stadt sei das aber nur bedingt umsetzbar.

An besagten Tagen sei aufgrund von niedrigen Temperaturen mit überfrierender Nässe und mit Reifglätte zu rechnen gewesen, eine entsprechende Warnung des Deutschen Wetterdienstes hätte vorgelegen, teilt die Stadt mit. In einem solchen Fall sei sie gesetzlich dazu verpflichtet, die Verkehrssicherheit, auch für den Radverkehr, sicherzustellen. Deswegen seien verkehrswichtige und gefährliche Abschnitte vom Winterdienst mit Salz abgestreut worden. "Dabei achten wir stets darauf, den notwendigen Einsatz von Streumitteln so gering wie möglich zu halten", heißt es weiter. Der Einsatz von Streusalz sei – laut Stadt – im Bereich des Fahrbahnwinterdienstes, zu dem auch Radwege gehörten, auch aus Umweltgesichtspunkten das Mittel der Wahl. Splitt oder Sand seien auf diesen Verkehrsflächen weniger geeignet und müssten nach dem Winter aufwändig beseitigt und entsorgt werden.

Um Glätte auf Gehwegen zu verhindern, seien Sand oder Splitt hingegen sinnvoll und deshalb vorgeschrieben. Lediglich in gefährlichen Steillagen dürfe ein Gemisch von Splitt und Salz zum Einsatz kommen. Allerdings würden sich Anwohner daran teilweise nicht halten und auch auf Gehwegen reines Salz zur Glättebekämpfung einsetzten.