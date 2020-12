Auf einem freien Grundstück am Stettiner Weg am Kirchheimer Ortseingang soll eine neue Kindertagesstätte gebaut werden. Doch über das dazugehörige Verkehrskonzept ärgern sich Stadträte und Anwohner. Foto: Philipp Rothe

Von Denis Schnur

Heidelberg. Kann man eine Kindertagesstätte bauen, wenn in der Nähe kaum Parkplätze vorhanden sind? Ja, man kann – findet zumindest die Stadt und hat als neuen Standort für eine neue Kita ein Baufeld an der Ecke Stettiner Straße / Schwetzinger Straße in Kirchheim vorgeschlagen. Dem haben die Stadträte zwar bislang in allen Ausschüssen zugestimmt – und das wird wohl auch der Gemeinderat am 17. Dezember tun –, jedoch nicht ohne eine zum Teil heftige Debatte.

Dass in Kirchheim eine weitere Kita benötigt wird, bezweifelt dabei niemand. Der Neubau soll mit seinen vier Gruppen die Betreuungslage im Stadtteil verbessern – und am Anfang auch die beiden Gruppen der baufälligen Kita Hardtstraße aufnehmen. Diese kann dann neu gebaut werden und so die Betreuungsquote weiter steigern. Was den Stadträten – allen voran denen der Grün-Alternativen Liste (GAL) – jedoch Kopfzerbrechen bereitet, ist das Verkehrskonzept für die Einrichtung. "Ich möchte massiv dagegen protestieren", betonte etwa Judith Marggraf im Bauausschuss: "Das wird eine Katastrophe!"

Denn das Grundstück ist eigentlich zu klein für eine Kita. Die Verwaltung will das Problem lösen, indem sie zunächst den Außenbereich auf die andere Seite der Stettiner Straße verlegt und diesen über einen Steg im Obergeschoss mit der Kita verbindet. Vor allem wird es aber auf dem Grundstück keine Parkflächen geben. Stattdessen sollen für die Mitarbeiter vier Stellplätze in rund 200 Metern Entfernung bei der Kleingartenanlage im Kirchheimer Weg eingerichtet werden. Und Eltern, die ihre Kinder mit dem Auto in die Kita bringen, sollen vier Parkplätze in der Schwetzinger Straße nutzen können. "Die Entfernung beträgt zwischen 50 und etwa 125 Meter und ist somit zumutbar", erklärt die Stadtverwaltung. Und auch Baubürgermeister Jürgen Odszuck betont im Ausschuss: "Das schafft man auch mit einem kleinen Kind. Das kann ich aus Erfahrung sagen."

Hintergrund > Die neue Kindertagesstätte in der Stettiner Straße soll eine der ersten sein, die in Heidelberg in Holzmodulbauweise errichtet wird. Wenn der Gemeinderat die Mittel frei gibt, soll im Sommer 2021 mit dem Bau begonnen werden und die Einrichtung bereits ein Jahr später in Betrieb gehen. [+] Lesen Sie mehr > Die neue Kindertagesstätte in der Stettiner Straße soll eine der ersten sein, die in Heidelberg in Holzmodulbauweise errichtet wird. Wenn der Gemeinderat die Mittel frei gibt, soll im Sommer 2021 mit dem Bau begonnen werden und die Einrichtung bereits ein Jahr später in Betrieb gehen. Zeitgleich soll auch im Breisacher Weg in Rohrbach – gegenüber der Internationalen Gesamtschule – eine neue Kita mit vier Gruppen errichtet werden. Sie könnte sogar schon Ende 2021 fertig sein. > Die Holzmodulbauweise soll dafür sorgen, dass Kitas in Heidelberg künftig deutlich schneller geplant und deutlich günstiger gebaut werden können. Zwar schlagen bei den beiden ersten Einrichtungen noch Kosten von rund 5,5 Millionen Euro (Kirchheim) und 7,1 Millionen Euro (Rohrbach) zu Buche. Von den Planungen für die beiden Projekte könne man jedoch in Zukunft stark profitieren – und dann auch die Kosten senken, so die Stadtverwaltung. Dafür sollen in allen neuen Kitas künftig mehr oder weniger baugleiche Module verwendet werden. dns

Die beiden GAL-Räte und viele Anwohner befürchten jedoch ein Verkehrschaos. Sie glauben, dass die Eltern möglichst nah an die Kita ranfahren wollen und deshalb in die Sackgasse Oppelner Straße einbiegen. Auch die Mitarbeiterparkplätze in 200 Meter Entfernung an einem unbeleuchteten Weg seien eine Zumutung: "Ich würde mich da nicht wohlfühlen", erklärte GAL-Rat Michael Pfeiffer.

Und auch Petra Keuchel vom Amt für Verkehrsmanagement gestand: "Das Konzept hat uns einiges an Kopfzerbrechen bereitet." Mit der jetzigen Lösung sei man nicht 100 Prozent zufrieden, aber so könne man die Verkehrssicherheit garantieren. "Und die Belastung für die Anwohner wird auch nicht zu groß."

Dass eine klare Mehrheit der Gemeinderäte dafür stimmte, liegt wohl auch daran, dass die Zeit beim Kita-Neubau drängt. Und daran, dass sowohl Stadträte als auch Verwaltung hoffen, dass die meisten Eltern ihre Kinder zu Fuß, per Rad oder Straßenbahn bringen. "In der Nähe meiner Wohnung in Handschuhsheim sind drei Kitas", erklärte etwa Sören Michelsburg (SPD). "Keine von denen hat einen Parkplatz für Eltern." Dennoch komme es nicht zum Chaos. Zudem könnten die Eltern auch den Parkplatz des Rewe-Marktes gegenüber nutzen – auch wenn die Stadt diesen dafür nicht offiziell vorhalten könne.

Für die GAL hätte man sich diese Debatte und die Verkehrsprobleme jedoch auch einfach sparen können, wenn man die Kita gleich rund 500 Meter weiter westlich angesiedelt hätte. Denn das Grundstück zwischen Verkehrsübungsplatz und Gregor-Mendel-Realschule sei ohnehin langfristig für eine weitere Kita vorgesehen und deutlich besser zu erreichen, so Pfeiffer. "Es wäre wirklich alles besser gelaufen."