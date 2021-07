Von Denis Schnur

Heidelberg. Bis die Eppelheimer Straße entlang der Bahnstadt umgestaltet wird, dauert es wohl noch einige Jahre. Das hindert die Gemeinderatsfraktionen und die Stadtspitze jedoch nicht daran, schon jetzt ausgiebig über den künftigen Querschnitt der wichtigen Verbindung zu diskutieren. Denn die Stadt will einen Grundsatzbeschluss, wie die Straße einmal aussehen soll, damit die aufwendigen Planungen konkretisiert werden können. Doch vor allem die Frage, wie breit die Radwege nach der Neugestaltung sein sollen, spaltet die Kommunalpolitik. Da sie auch im Gemeinderat in der vergangenen Woche nicht geklärt werden konnte, wird sich nach der Sommerpause der Mobilitätsausschuss noch einmal damit befassen.

Das Problem: Die Eppelheimer Straße ist zwar an den meisten Stellen sehr breit und lässt so nach der Umgestaltung auch Radwege mit einer Breite von 2,30 Meter zu. Es gibt jedoch auch Engstellen, an denen die Verwaltung in ihrem Entwurf deshalb nur 1,85 Meter Breite vorschlägt. Ein Ausbau der gesamten Straße sei dort nicht möglich, so die Argumentation, da man dann entweder große und alte Bäume fällen müsste – oder unterirdische Leitungen in großem Umfang verlegen.

Die Grünen wollen das jedoch nicht hinnehmen und forderten die Verwaltung auf, die Pläne zu überarbeiten. Schon im Mobilitätsausschuss setzten sie Ende Juni einen Antrag durch, nachdem der Radweg überall möglichst 2,30 Meter breit sein soll. Und im Gemeinderat legten sie nach: "Sie tun immer so, als wäre das nicht nötig", sagte Fraktionschef Derek Cofie-Nunoo in Richtung von OB Eckart Würzner. "Aber es geht darum, hier eine Infrastruktur der Zukunft aufzubauen." Und in dieser nehme nicht nur die Bedeutung des Fahrrades weiter zu, sondern auch die von Lastenrädern und E-Bikes. "Deshalb brauchen wir Radwege, die breit genug sind, damit man sich auch überholen kann." Den Platz dafür könne man von den Autospuren nehmen. "Das ist überhaupt kein Problem", ist sich Stadtrat Christoph Rothfuß sicher.

Die Stadtspitze hält das dagegen für deutlich komplizierter. "Das geht nicht so einfach, wie Sie sich das vorstellen", betonte OB Würzner. Aufgrund der Leitungen und der Bäume müsse man die Planungen komplett überarbeiten, um breitere Radwege zu ermöglichen. "Das ist ein deutlicher Kostenfaktor."

Die Eppelheimer Straße ist am Bauhaus durch einen „blöden Hubbel“ (Bürgermeister Jürgen Odszuck) unterbrochen. Ab 2023 soll sich das endlich ändern. Foto: Rothe

Doch auch nach längerem Hin und Her konnten beide Seiten nicht klären, wie aufwendig eine Planung mit breiteren Radwegen ist – und ob sie überhaupt möglich ist. Deshalb intervenierte schließlich CDU-Fraktionschef Jan Gradel und schlug vor, das Thema noch mal in den Mobilitätsausschuss nach der Sommerpause zu verweisen. Dem stimmte eine knappe Mehrheit von 19 zu 17 Stadträten zu.

Erfreulichere Nachrichten konnte Bürgermeister Jürgen Odszuck dagegen zur Unterbrechung der Eppelheimer Straße zwischen Bauhaus und Studentenwohnheim verkünden. Die Lücke bestehe noch immer, weil unter dem Erdhaufen wichtige Leitungen der Stadtwerke liegen. Diese müssten zunächst verlegt werden, bevor die Straße wieder durchgehend in den Pfaffengrund führen kann. Das sei derzeit für 2023 geplant: "Dann kommt dieser blöde Hubbel endlich weg."