Heidelberg. (pol/pri/rl) Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am Sonntagvormittag auf der Friedrich-Ebert-Anlage. Laut Polizeibericht war ein Streifenwagen zu einem Einsatz im Stadtgarten unterwegs. In Höhe des Parkhauses am Theater kam es gegen 11.13 Uhr dann zu einem Zusammenstoß mit einem VW Sharan.

Der 43-jährige ortsfremde VW-Fahrer war auf dem linken Fahrstreifen der Friedrich-Ebert-Anlage stadteinwärts unterwegs. In Höhe der Hausnummer 51 wechselte er auf den rechten Fahrstreifen, um in das Parkhaus "Theaterplatz" einzufahren. Dabei übersah er einen rechts neben ihm fahrenden Streifenwagen, der mit Blaulicht und Martinshorn unterwegs war und stieß mit diesem zusammen. Der Streifenwagen prallte danach noch gegen einen auf dem Gehweg parkenden Honda.

Der 43-Jährige Sharan-Fahrer, seine gleichaltrige Beifahrerin sowie drei Kinder im Alter von 5 bis 10 Jahren erlitten leichte Verletzungen. Die beiden Beamten im Streifenwagen wurden ebenfalls leicht verletzt. Alle sieben wurden zunächst an der Unfallstelle medizinisch erstversorgt und kamen dann in ein Krankenhaus.

Der Streifenwagen und der VW waren so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Der beschädigte parkende Honda wurde an der Unfallstelle gelassen. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 23.000 Euro.

Update: Montag, 9. Dezember, 15 Uhr