Von Denis Schnur

Heidelberg. Langsam aber sicher macht sich die coronabedingte Haushaltskrise in Heidelberg auch direkt bemerkbar. Denn während die Gemeinderäte bislang vor allem geplante Projekte verschoben, wird in den nächsten Monaten auch an Leistungen gespart werden, an die die Bürgerinnen und Bürger seit Jahrzehnten gewohnt sind. Wegen der massiv gesunkenen Einnahmen müssen alle städtischen Ämter jeweils 15 Prozent weniger Geld ausgeben als ursprünglich geplant – und das geht meist nicht ohne Leistungskürzungen. Als Erstes könnte das nun den Winterdienst treffen, den die Stadt in diesem Jahr wohl auf das gesetzliche Minimum zurückfahren wird, wie die Verwaltung am Mittwoch im Klima- und Mobilitätsausschuss informierte.

Das Gesetz schreibt das Räumen und Streuen eigentlich nur in Straßenabschnitten vor, die sowohl verkehrsreich als auch gefährlich sind. Die müssen – und werden laut Verwaltung auch weiterhin – zu Beginn des morgendlichen Berufsverkehrs frei sein. Um aber weniger Fahrzeuge im Winter anmieten zu müssen, will die Stadt künftig Verbindungsstraßen zu Gewerbegebieten, Außenbereichen oder innerstädtische Erschließungsstraßen sowie Straßen mit Gefälle in den Hanglagen von Ziegelhausen, Schlierbach, Handschuhsheim oder Rohrbach erst deutlich später räumen. Je nach Schneefall wäre das erst zwischen 9 und 10 Uhr möglich – oder eben gar nicht.

Bislang sei Heidelberg da über die gesetzlichen Verpflichtungen hinaus gegangen, habe mehr Fahrzeuge im Einsatz gehabt und so an "normalen" Schneetagen auch die Hanglagen relativ früh geräumt. "Wir hatten bisher eine ziemlich komfortable Situation", erklärte Andreas Bieber vom Amt für Abfallwirtschaft. Die sei aber mit den Einsparungen nicht zu halten – und das dürfte an Schneetagen Konsequenzen haben: "Mit entsprechenden Auswirkungen auf den fließenden Verkehr bei Schnee- und Eisglätte ist zu rechnen", heißt es in der Info-Vorlage.

Während die Stadträte zwar wissen, dass die Ämter global sparen müssen, kamen diese Pläne im Ausschuss gar nicht gut an – zumal so lediglich 63.000 Euro pro Jahr für die Anmietung und rund 316.000 Euro in den nächsten drei Jahren für neue Fahrzeuge eingespart werden. "Für mich wirkt das, als würden wir für einen überschaubaren Betrag an der Verkehrssicherheit sparen", kritisierte etwa Alexander Föhr (CDU), dessen Heimatstadtteil Ziegelhausen mit am stärksten betroffen wäre.

Auch Michael Pfeiffer (Grün-Alternative Liste) fand die Vorlage "gruselig". Der Verkehrspolizist sieht vor allem Gefahren für Fußgänger und Radfahrer, wenn die Wege nicht geräumt werden. "Ich weiß, dass das Amt sparen muss, aber Sicherheit hat für mich höchste Priorität." Auch der stellvertretende Amtsleiter Bieber musste gestehen: "Stimmt, im Prinzip sparen wir an der Sicherheit."

Für den neuen Klima-Bürgermeister Raoul Schmidt-Lamontain kam die Debatte nicht wirklich überraschend. Schließlich spare die Verwaltung auch nicht gerne an diesem Punkt. "Das ist natürlich nur eine Kostenfrage. Und Einsparungen tun immer irgendwo weh." Jedoch sehe man im Amt derzeit keine andere Möglichkeit, die Kosten zu senken.

Da es sich nur um eine Info-Vorlage für die Stadträte handelte, blieb diesen nichts Anderes übrig, als die Verwaltung zu bitten, doch nach anderen Einsparpotenzialen zu suchen. "Uns wäre allen wohler, wenn Sie da eine Lösung finden", erklärte Föhr. "Denn diese Einsparungen könnten den Heidelbergern wirklich physisch wehtun." Und zumindest für das kommende Jahr wolle man in den Haushaltsverhandlungen dafür sorgen, dass wieder der vollständige Winterdienst möglich sei.