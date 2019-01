Heidelberg. (pol/mün) Am Dienstag und am Mittwoch kam es wegen Unfällen zu Beeinträchtigungen im Straßenbahnverkehr in Heidelberg.

Am Dienstag lief gegen 15 Uhr ein 47 Jahre alter Mann auf die Gleise in der Kurfürsten-Anlage auf Höhe der Haltestelle "Seegarten". Er wurde von der langsam fahrenden Bahn erfasst und fiel zu Boden. Er klagte über Prellungen im Beckenbereich und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Er erklärte der Polizei, dass er die Bahn wegen seines Kapuzenpullovers übersehen habe. Der Straßenbahnverkehr stockte für rund 20 Minuten.

Am Mittwoch wollte ein Sprinter gegen 15 Uhr von Bergheimer in die Römerstraße einbiegen. Dabei übersah der 63 Jahre alter Fahrer eine Straßenbahn, die in Richtung Betriebshof unterwegs war. Trotz der Notbremsung des Straßenbahnfahrers konnte eine Kollision nicht mehr verhindert werden. Die Polizei beziffert den Gesamtschaden auf fast 4.000 Euro. Verletzt wurde zum Glück niemand. Der Straßenbahnverkehr konnte nach rund 30 Minuten wieder freigegeben werden, berichtet die Polizei.