Heidelberg. (pr/pol/mare) Nach einem Unfall am Bismarckplatz stand der Verkehr zeitweise komplett still. Nach ersten Informationen sind gegen 10 Uhr eine Straßenbahn und ein Linienbus an der Kreuzung Bergheimer Straße/Rohrbacher Straße zusammengestoßen. Dabei wurde nach Polizeiangaben ein Fahrgast im Bus leicht verletzt.

Nach derzeitigem Erkenntnisstand überquerte ein unbekannter älterer Fußgänger am Bismarckplatz den Einmündungsbereich Rohrbacher Straße/Bergheimer Straße in Richtung Neckar. Dabei achtete er nicht auf den Straßenverkehr. Ein Linienbus, der gerade auf den Bismarckplatz einfuhr, musste bis zum Stillstand abbremsen, um einen Zusammenstoß zu verhindern.

Eine nachfolgende Straßenbahn konnte nicht mehr rechtzeitig zum Stillstand kommen und fuhr dem Bus auf. Ein 52-jähriger Fahrgast im Bus verletzte sich bei dem Zusammenstoß leicht und wurde nach notärztlicher Erstversorgung zur Weiterbehandlung in ein Krankenhaus eingeliefert. Zu einer Berührung zwischen Bus und Fußgänger war es nicht gekommen. Der Fußgänger setzte seinen Weg fort, ohne sich um den Unfall zu kümmern.

Es war Sachschaden in Höhe von rund 25.000 Euro entstanden.

Zeugen die den Unfall beobachtet haben und sachdienliche Hinweise zum Unfall-verursachenden älteren Fußgänger geben können, werden gebeten, sich bei der Verkehrspolizei Heidelberg, Telefon 0621/174-4111 zu melden.

Update: Dienstag, 19. Mai 2020, 12.14 Uhr