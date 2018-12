Heidelberg. (dns) Auch am Samstag hatte die Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (RNV) in Heidelberg wieder Probleme: Kurz vor 18 Uhr entgleiste eine Straßenbahn beim Umsetzen an der Haltestelle Hauptbahnhof West. Zur Ursache konnte eine RNV-Sprecherin am Sonntag noch nichts sagen.

Das Fahrzeug war zwar leer, es dauerte jedoch rund zwei Stunden, bis die Mitarbeiter es wieder in die Spur brachten.

In dieser Zeit konnte die Haltestelle nicht von Straßenbahnen angefahren werden, im gesamten Bereich kam es zu Verspätungen und Umleitungen. Erst in den Abendstunden fuhren die Bahnen wieder im Takt.