Passanten konnten auf dem Bismarckplatz mittels bunter Punkte erklären, wo in puncto Verkehr in Heidelberg Luft nach oben ist. Foto: Rothe

Von Inga Jahn

Heidelberg. Das Bewusstsein für die Folgen der momentanen Verkehrspolitik wollte die Umweltorganisation Greenpeace am Samstag im Rahmen einer deutschlandweiten Umfrage schärfen. Unter dem Motto "Mit Vollgas in die Klimakrise" waren auch Passanten auf dem Bismarckplatz dazu aufgefordert, ihren Vorstellungen und auch ihrem Unmut zum Thema Verkehrspolitik Ausdruck zu verleihen.

"Die Ergebnisse werden wir im Laufe der kommenden Woche über die sozialen Medien an Verkehrsminister Scheuer weiterleiten", erklärte Martin Bösel, Mobilitätsansprechpartner von Greenpeace Mannheim-Heidelberg. Aktueller Anlass für die Greenpeace-Aktion war die Tagung des Klimakabinetts am vergangenen Mittwoch in Berlin. "Hier hat Verkehrsminister Scheuer Maßnahmen zur Reduzierung des CO2-Austoßes vorgelegt, die ich mit einer glatten Fünf bewerten würde", so Bösel. Die Vorschläge seien "vollkommen unzureichend", ein Umdenken in der Verkehrspolitik dringend erforderlich. "Bezeichnend ist, dass ein großer Teil der Gesellschaft ein Umdenken in der Verkehrspolitik fordert", behauptete Bösel. Jedoch habe er den Eindruck, dass diese Forderungen oft ignoriert, die Schwerpunkte schlicht falsch gesetzt würden.

Sonja und Lara Gabriel fahren hauptsächlich mit dem Fahrrad. "Auch oder gerade deshalb betrifft uns die Verkehrspolitik eigentlich unmittelbar", so Sonja Gabriel. Ein Ausbau der Rad- und Fußwege in Heidelberg würden die Schwestern begrüßen. Ein Tempolimit auf den Straßen und mehr Maßnahmen für einen aktiven Klimaschutz seien außerdem mehr als notwendig. "Nur weil wir nicht viel Auto fahren, sind wir trotzdem von verpesteter Luft und Rasern betroffen", so die Schwestern, die ihrem Unmut mittels symbolischer Strafpunkte an Verkehrsminister Scheuer Ausdruck verliehen.

Auch Doreen Peters blieb am Stand von Greenpeace stehen, ergänzte die Forderungen der Organisation aber um eine eigene Idee: "Ich finde, dass die Ampelschaltung nicht nur in Heidelberg, sondern auch in anderen Städten dringend überdacht und angepasst werden muss", so Peters. Zu oft werde der Verkehr durch rote Ampeln ausgebremst. "Und dann steht man allein an einer Kreuzung und muss unnötigerweise abbremsen und wieder anfahren." Für ein Tempolimit auf Deutschlands Straßen würde Peters hingegen nicht plädieren. "Ich fahre selber gerne auch schneller als 130 km/h", schmunzelt sie. Auf zehn oder 20 km/h mehr auf dem Tacho käme es nicht unbedingt an. Bei Themen wie Tempolimit, Radwege und öffentlicher Nahverkehr lag natürlich auch das Thema einer Verkehrswende im Neuenheimer Feld nahe.

"Gerade in Sachen sichere Fuß- und Radwege merkt man ganz deutlich, dass das ein wichtiges Thema in Heidelberg ist", resümierte Bösel die Gespräche. Wichtig sei es, die Anliegen der Bürger regional und überregional abbilden zu können, diese dann an das Verkehrsministerium weiterzugeben, um so auf mehr Beachtung hoffen zu können. "Wenn ich ehrlich bin, dann glaube ich allerdings nicht, dass da eine schnelle und umfassende Reaktion vom Minister kommt", so Bösel, der trotzdem hartnäckig bleibt - um eine "bessere Verkehrspolitik" zu erreichen.