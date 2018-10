Von Maria Stumpf

Heidelberg. Das Heidelberger Dokumentations- und Kulturzentrum Deutscher Sinti und Roma ist seit wenigen Tagen Eigentümer einer besonderen politischen Fotografiesammlung. Der US-Amerikaner Chad Evans Wyatt schenkte der Einrichtung sein künstlerisches Lebenswerk, das "Roma-Rising-Archiv". 400 Porträtbilder sind es, aber keine schematischen Darstellungen von Armut, Bitterkeit und Elend, sondern Fotos von starken, selbstbewussten Persönlichkeiten der Minderheiten der Sinti und Roma - und deshalb besonders beeindruckend.

"Diese Bilder zeigen Erfolg", freute sich Romani Rose bei der Übergabe. Der Vorsitzende des Zentralrats der Sinti und Roma und Leiter des Dokumentationszentrums dankte für die künstlerische Arbeit gegen die Diskriminierung von Minderheiten. "Das Archiv ist ein wichtiges Werkzeug im Kampf gegen rassistische Zuschreibungen und Antiziganismus." Es sei "eine große Ehre" für das Dokumentationszentrum, die Fotosammlung anvertraut bekommen zu haben.

Karel Holomek kritisierte das kommunistische System. Später zeichnete ihn Präsident Václav Havel dafür aus. Foto: privat

Der Urheber dieses Geschenks ist Chad Evans Wyatt, Fotograf aus Washington. Für einen Fotoauftrag reiste er vor fast 20 Jahren nach Tschechien und war schockiert, wie Roma dort in den Medien dargestellt wurden. So begann eine Europa-Tour mit Kamera. Als Sohn eines Afroamerikaners, zur Zeit der Bürgerrechtsbewegung aufgewachsen, wurde es zu seinem Anliegen, diesen "rassistischen und stereotypen Bildern" etwas entgegenzustellen.

Ágnes Osztolykán erhielt auf Druck der Regierung lange kein Einkommen. Dann zog sie als Politikerin ins Parlament. Foto: privat

Wyatts Bilder zeichnen heute das Porträt einer neuen Schicht selbstbewusster Roma, die sich allen negativen Lebensbedingungen zum Trotz in der Gesellschaft ihrer jeweiligen Heimatländer behaupten. "Ich wollte diese Leute sichtbar machen, denn im Moment sind sie es nicht." Er fand Doktoren, Künstler, Journalisten, Opernsänger, Handwerker, Taxifahrer, Polizeioffiziere, Rechtsanwälte - ein Querschnitt der Gesellschaften, und alle sind sie Zeugnisse von Selbstbewusstsein. Die Fotos sind zur besseren Einordnung mit kurzen Hinweisen über die Porträtierten versehen - eine Arbeit von Wyatts beruflicher Wegbegleiterin Mary Evelyn Porter. Die Geschichten dieser Menschen seien Brücken des Wissens zwischen Nationen und Generationen, sagt sie.

Jana Horváthová und Vladimír Horváth leben im tschechischen Brünn. Sie ist Museumsleiterin, er Chirurg. Foto: privat

Die Fotos sollen Mut machen und zeigen, dass es trotz rassistischer Strukturen und Denkmuster möglich sei, als Angehöriger einer Minderheit den eigenen Weg zu gehen, so Rose. "Unser vorrangigstes Ziel muss es sein, die Porträts möglichst vielen Menschen zu zeigen." Die Ausstellung mit einer Auswahl von Aufnahmen aus neun Ländern ist bereits in 13 Staaten in 70 Ausstellungen zu sehen gewesen. Wyatt übergab Rose die Festplatte der gesamten Datenmenge für die weitere wissenschaftliche Arbeit. "Das Roma-Rising-Archiv hat jetzt ein neues Zuhause", so Wyatt.

Auch Stefan Hohenadl vom Kulturamt der Stadt freute sich über dieses Geschenk für die Stadt Heidelberg. Die Fotografien erfolgreicher Menschen zu zeigen, sei ein interessanter Ansatz, sich mit dem Thema Diskriminierung auseinanderzusetzen. "Sie sind das Gegenteil von dem, was wir sonst gewohnt sind bei solchen Themen." Es gehe darum, "Mauern in Köpfen abzubauen". Die Sammlung wird ab Januar mit 22 gedruckten Porträts zunächst in Berlin gezeigt. Danach könnte sie, schlug Hohenadl vor, im "Forum für Kunst" auch für die Heidelberger ausgestellt werden.