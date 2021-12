In der Kirschgartenstraße baut die Stiftung Schönau 14 Mietwohnungen in nachhaltiger Holzhybridbauweise – mit Holz aus den stiftungseigenen Wäldern. Visualisierung: Stiftung Schönau

Heidelberg. (RNZ) Mehr Wohnungen für Heidelberg: Die Stiftung Schönau baut in der Kirschgartenstraße in Rohrbach ein Mehrfamilienhaus mit 14 Mietwohnungen in Holzhybridbauweise. Dabei setzt die Stiftung auf Nachhaltigkeit: Das Holz für das Bauprojekt stammt aus stiftungseigenen Wäldern im Schwarzwald und wird auf kurzen Wegen transportiert und regional verarbeitet.

Mit dem Spatenstich gaben die Stiftung und das ausführende Bauunternehmen B & O Bau Baden-Württemberg jetzt den Startschuss für den Baubeginn. "Mit unserem nachhaltigen Wohnbauprojekt in Rohrbach tragen wir erneut zur Entlastung des Heidelberger Wohnungsmarktes bei. Angesichts des knappen Wohnraums in der Region ist das ein wertvoller Beitrag, den wir als Unternehmen der Evangelischen Landeskirche in Baden gerne leisten", meint Ingo Strugalla, geschäftsführender Vorstand der Stiftung Schönau.

In dem Mehrfamilienhaus in der Rohrbacher Kirschgartenstraße entstehen 14 Zwei- bis Vierzimmerwohnungen auf insgesamt 1053 Quadratmeter Wohnfläche. Nur für die Keller und den Treppenhauskern wird Beton verwendet. Der weitaus größere Teil des Gebäudes mit Obergeschossen und Fassaden besteht aus Holz. Das gilt als besonders umwelt- und klimafreundlich, da es während seines Wachstums der Atmosphäre bereits erhebliche Mengen an CO2 entzogen hat. Nach dem Bau bleibt das Klimagas noch viele weitere Jahrzehnte im Gebäude gespeichert.

Durch den Systembau, bei dem die Holzmodule vorgefertigt werden, ist eine außergewöhnlich kurze Bauzeit garantiert: Die Mietwohnungen sollen bereits Anfang 2023 bezugsfertig sein.

Im Keller wird es zudem eine Fernwärme-Übergabestation für umweltfreundliches Heizen geben, außerdem sind dort 24 Fahrradstellplätze geplant. Für Autos sind insgesamt 14 oberirdische Stellplätze auf dem Grundstück vorgesehen, und auf dem Dach des Gebäudes wird eine Photovoltaikanlage Ökostrom erzeugen, der primär in die Versorgung des Hauses fließen wird. Die Wohnungen selbst sind barrierearm beziehungsweise barrierefrei und werden mit einem rollstuhlgerechten Aufzug erschlossen. Jede der 14 Wohnungen verfügt über einen eigenen Balkon oder eine Terrasse.

Die Stiftung Schönau ist ein Immobilienunternehmen mit Sitz in Heidelberg. Sie besitzt Wohnimmobilien in Mannheim, Heidelberg, Karlsruhe und Freiburg.

Info: Weitere Informationen über die Stiftung und ihre Projekte gibt unter der Adresse www.StiftungSchoenau.de.