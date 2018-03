Von Holger Buchwald

Heidelberg. Der Radverkehr wird in Heidelberg konsequent gefördert. Und dies wird auch von der Mehrheit der Stadträte begrüßt. Trotzdem erntete der Jahresbericht 2017, der am Mittwoch im Stadtentwicklungs- und Verkehrsausschuss vorgelegt wurde, auch Kritik. Arnulf Weiler-Lorentz (Bunte Linke) bemängelte, dass in dem Zahlenwerk Angaben zum "Modal Split" fehlen - das heißt, Angaben, wie viel Prozent der Wege in Heidelberg mit dem Auto, mit dem Nahverkehr, zu Fuß oder eben mit dem Rad zurückgelegt werden. Vor allem forderte Weiler-Lorentz aber auch, dass das Problem der fehlenden Abstellmöglichkeiten für Fahrräder noch konsequenter angegangen werden soll.

Die Stadtverwaltung solle prüfen, inwieweit Autoparkplätze umgewidmet werden können, um sie für kompakte Fahrradabstellanlagen zu nutzen, beantragte Weiler-Lorentz. Und zwar solle die Stadt nicht nur auf die bislang üblichen Anlehnbügel setzen, diese seien einfach nicht leistungsfähig genug, da an jedem dieser Bügel nur zwei Fahrräder Platz haben. Mit acht zu fünf Stimmen wurde der Antrag vom Ausschuss angenommen. CDU und "Heidelberger" votierten dagegen. "Seit 2014 haben wir 827 neue Fahrradabstellplätze geschaffen", so CDU-Stadtrat Matthias Kutsch: "Das ist eine ordentliche Zahl. Mit den Anlehnbügeln wird der öffentliche Raum aufgewertet."

SPD-Stadtrat Karl Emer hatte an der Informationsvorlage der Stadtverwaltung ebenfalls etwas auszusetzen. Im Jahresbericht zum Radverkehr fehlen ihm Aussagen zur Konzeption neuer Fahrradstraßen. Und Weiler-Lorentz forderte, dass auch überprüft werden müsse, wie die geplanten Radschnellwege von Heidelberg nach Mannheim oder Schwetzingen angenommen werden. Wenn die Stadt neue Zählanlagen anschaffen wolle, wie sie es heute schon etwa an der Ernst-Walz-Brücke, in der Gaisbergstraße und in der Plöck gibt, sollten diese entlang dieser Schnellverbindungen installiert werden. Der Antrag, die Konzeption der Fahrradstraßen zu überprüfen, wurde mit neun zu vier Stimmen ebenfalls angenommen.

Angesichts dieser positiven Grundstimmung für den Radverkehr zeigte sich auch das Publikum zufrieden. Die Planungen für Lastenräder im Altstadt-Lieferverkehr, der Wegfall von Parkplätzen für Fußgänger und Radler, eine schnelle Radachse über den Adenauerplatz, mit dem auch die Plöck entlastet wird - "zur Zeit läuft’s", freuten sich einige Aktive vom Allgemeinen Deutschen Fahrradclub (ADFC). Sie radelten nach der Sitzung des Verkehrsausschusses ganz entspannt nach Hause.