Von Maria Stumpf

Heidelberg. Das große Bauen geht weiter: Am südlichen Brückenkopf der Montpellierbrücke zwischen Czernyring und Gleisanlagen soll ein Ensemble aus zwei Gebäuden mit Büro- und Einzelhandelsflächen, Wohngebäuden und Service-Apartments entstehen. Das rund ein Hektar große Grundstück liegt im Bereich der städtebaulichen Entwicklung der Bahnstadt, gehört aber zur Weststadt. Daher befasste sich auch der Bezirksbeirat Weststadt mit dem Thema. Mit großer Mehrheit stimmten die Mitglieder dem vorhabenbezogenen Bebauungsplan nach langer Diskussion zu.

Bauherr ist in Absprache mit der Verwaltung die "Immo2Go GmbH", die zu dem Heidelberger Immobilienentwickler Erhard & Stern gehört. Das Architektenbüro "ap88" ist mit der weiteren Planung beauftragt. Wenn der Gemeinderat über die Einleitung des Verfahrens entschieden hat, folgt eine frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit und der Behörden. Bereits im Februar hat es zu dem Bauvorhaben in der Bahnstadt eine erste Infoveranstaltung gegeben.

"Das Ensemble wird für die Kernstadt ein neues Entree sein", stellte Christoph Czolbe vom Stadtplanungsamt die Pläne vor. "Aber heute ist erst mal nur der Startschuss für das gesamte Verfahren." Die Fertigstellung ist für das Jahr 2023 geplant. Der Entwurf sieht vor, dass direkt an der Montpellierbrücke ein Ensemble entsteht, welches die Brücke flankiert und passagenhaft überleitet in den östlich anschließenden Baublock. Auf Brückenniveau wird es ein verglastes Geschoss geben, in den drei Etagen darüber, mit Natursteinstelen verkleidet, entstehen Büros. Unter der verglasten Ebene gibt es Platz für groß- und kleinflächigen Einzelhandel. Zwischen den Baukörpern ist eine Gasse geplant, um den hinteren Teil des Grundstücks zu erschließen. An diesen Durchgang schließt sich eine Brücke als Verbindung zum Max-Planck-Ring an. Östlich dieser Straße soll parallel zu den Gleisanlagen ein Gebäude mit einem Boardinghaus entstehen. Zum Czernyring ist Wohnbebauung vorgesehen. Der ruhende Verkehr wird in eine zweigeschossige Tiefgarage verbannt. Die Zufahrt erfolgt über eine öffentliche Straße, die parallel zu den Bahngleisen den Max-Planck-Ring mit der Unterführung der Montpellierbrücke verknüpft.

Die Bezirksbeiräte fragten genauer nach. Wie sieht der Mix aus Gewerbeflächen und Wohnraum aus? Geplant sind laut Vorlage jeweils rund 10.000 Quadratmeter Retailflächen (Gewerbe) und Büroflächen, circa 6600 Quadratmeter für Service-Apartments und rund 5500 für Wohnen. Wie soll die Fassadengestaltung aussehen, was ist mit Dachbegrünung, Fotovoltaik oder Schallschutz? "Davon sieht man hier zu wenig", meinte etwa Regina Schmitt (Grüne) zu den Plänen. Wo gibt es ausreichend Fahrradstellplätze und wie wird der Radweg geführt? "Diese Gasse zwischen den Häuserwänden ist zumindest diskussionswürdig", so Tobias Ostheim (Grüne). "Wie weit ist denn überhaupt sichergestellt, dass die Belange, die wir hier aufzählen, überhaupt noch in die Pläne des Investors einfließen?", fasste Lutz Hager (FDP) viele Zweifel zusammen.

Christoph Czolbe verwies darauf, dass der Investor das Grundstück schon gekauft hat, die Stadt aber noch "Gestaltungsspielraum" habe. Die Bebauung – in Passivhausbauweise – sei aber seit Jahren Bestandteil der Rahmenplanung Bahnstadt. "Nur weil es viele Jahre Pläne gibt, muss man die nicht automatisch weiter verfolgen. Ist denn überhaupt noch Bedarf, dass dort gebaut wird?", fragte Vera Glitscher-Bailey (Bunte Linke) und verwies "auf Grenzen des Wachstums auf der Basis aktueller Notwendigkeiten". Sie stimmte bei 14 Ja-Stimmen und einer Enthaltung als einzige Bezirksbeirätin gegen die Vorlage der Verwaltung.