Lichter, Buden, Weihnachtszauber: Der Heidelberger Weihnachtsmarkt ging gestern an den Start. Schon beim Auftakt war einiges los in der Altstadt – nicht zuletzt auf dem Marktplatz, wo das Christkind traditionell auf dem Balkon singt. Foto: Rothe

Von Philipp Neumayr

Heidelberg. Um Punkt 18 Uhr wird es plötzlich still. Lichter gehen aus, Trompeten setzen ein. „Tochter Zion, freue dich“ schallt es über den gut gefüllten Marktplatz. Advent, das sei die Zeit fürs Türenaufmachen, spricht Johannes Brandt, Leiter der Stadtkirche, vom Rathausbalkon, während der Heidelberger Perkeo auf dem neuen Weinfass munter seine Runden dreht. Türen aufmachen, das könne man auch als Gesellschaft, als Stadt und Land, ergänzt Christoph Ellsiepen. Der neue evangelische Stadtdekan durfte am Montag erstmals den Heidelberger Weihnachtsmarkt eröffnen – zumindest offiziell.

Die vielen Buden und Stände in der gesamten Stadt hatten bereits am Montagvormittag ihre Türen aufgemacht. Ein Angebot, das Judith, Sina, Emma und Muriel nicht ungenutzt ließen. Kaum war die Vorlesung vorbei, standen die vier Studentinnen mit einer Tasse Glühwein in der Hand am Anatomiegarten. „Sobald es dunkel ist und die Lichter angehen, ist man sofort in Stimmung“, sagt Sina. Judith hingegen gab zu, noch nicht so ganz im Weihnachtsfieber zu sein. Ein Tässchen Glühwein, Feuerwurst und eine Tüte Pommes – das sei zum Auftakt aber Tradition.

Vorweihnachtliche Glückseligkeit herrschte auch einige hundert Meter weiter, auf dem Universitätsplatz. Hier steht in diesem Jahr erstmals die große Weihnachtspyramide, die bislang immer ein Zuhause auf dem Marktplatz gefunden hatte – und nun besagtem neuen Holzfass weichen musste. Betreiberin Anja Goetzke nahm es gelassen: „Bisher bin ich angenehm überrascht.“ Das Ambiente auf dem Uniplatz sei genauso schön. „Ich denke, die Leute finden und mögen die Pyramide auch hier.“

Eröffnung des Heidelberger Weihnachtsmarkts 2019 Kamera und Produktion: Reinhard Lask

Die beiden Jura-Studenten Daniel und Michael hatten die Pyramide offensichtlich aber noch nicht entdeckt. Vielleicht war es aber auch nur Zufall, dass sie sich an einer der ganz gewöhnlichen Glühwein-Buden einfanden. „Der Weihnachtsmarkt in Heidelberg ist schon eine Attraktion“, so Daniel. Sein Kommilitone Michael findet es besonders praktisch, dass die Pausen zwischen den Vorlesungen nun auch mal nicht fürs Bücherwälzen genutzt werden müssen. Mit so einem Tässchen Glühwein intus, sagt er, studiere es sich manchmal durchaus leichter.

Im kleinen Rathaussaal bereitete sich Ingrid Schwarz derweil auf ihren Auftritt als Christkind auf dem Balkon des Rathauses vor. Auch wenn es für sie bereits das neunte Mal war – „ein bisschen aufgeregt bin ich immer noch“, gestand sie. Als sie wenig später gemeinsam mit vier kleinen Engeln ins Licht trat und eine besonders zarte Version des Songs „Hallelujah“ zum Besten gab, schunkelten Frauen, Männer und Kinder gemeinsam im Takt.

Kevin Green, der letztes Jahr aus den Vereinigten Staaten nach Heidelberg gezogen ist, war mehr als zufrieden mit seiner persönlichen Premiere auf dem Weihnachtsmarkt. „Das Essen, die Dekoration – ich mag es hier. Es ist sicher nicht das letzte Mal, dass ich hier bin.“