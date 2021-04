Heidelberg. (RNZ) Die Stadtwerke Heidelberg warnen vor betrügerischen Telefonanrufen. Das teilt das Unternehmen mit.

Aktuell erhalten die Stadtwerke vermehrt Hinweise von Kunden, dass vermeintliche Energieanbieter am Telefon persönliche Vertragsdaten wie Namen und Kundennummern erfragen. Teilweise kämen die Anrufe aus dem Ausland.

Diese Anrufe stammen nicht von den Stadtwerken Heidelberg. Das Unternehmen verzichtet vollständig auf Verkaufsangebote am Telefon sowie an der Haustür. Grundsätzlich empfiehlt der Energieversorger, keine persönlichen Vertragsdaten und Zählernummern am Telefon weiterzugeben.

Für den Fall, dass bereits ein ungewollter Vertragsabschluss zustande gekommen ist, sollten Verbraucher schnell reagieren. Denn sie haben nur zwei Wochen das Recht, von diesem Vertrag zurückzutreten. Dazu reicht ein formloses Widerrufsschreiben, das direkt an den Anbieter geht, von dessen Vertrag man zurücktreten möchte.

Info: Bei Fragen hilft der Kundenservice der Stadtwerke Heidelberg unter der kostenfreien Hotline 0800/513 513 2 weiter. Unter dieser Nummer nimmt das Unternehmen auch Hinweise zu auffälligen Geschäftsgebaren entgegen. Wichtig ist, den Namen des Anrufers bzw. des Besuchers und den Firmennamen zu notieren, um den Vorfall weiterverfolgen zu können.