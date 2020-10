Von Anica Edinger

Heidelberg. Noch nicht einmal eine Woche im Amt – und schon hat es sich Heidelbergs Klimabürgermeister Raoul Schmidt-Lamontain mit CDU-Stadtrat und CDU-Bundestagskandidat Alexander Föhr verscherzt. Denn diesem – ein Ziegelhäuser mit Leib und Seele – gefiel eine Äußerung des neuen Bürgermeisters im RNZ-Antrittsinterview überhaupt nicht. In Bezug auf seine Wohnsituation meinte Schmidt-Lamontain da, er wolle als Familienvater, der gerne mit dem Rad zur Arbeit fährt, nicht unbedingt nach Ziegelhausen-Peterstal ziehen. "Ich würde ungern jeden Abend 110 Höhenmeter zurücklegen", erklärte Schmidt-Lamontain.

Für Alexander Föhr, geboren und aufgewachsen in Heidelbergs Osten, Sitzungspräsident der Ziegelhäuser Karnevalsgesellschaft und selbst Vater zweier Kinder, ein Affront. Die Antwort folgte prompt per E-Mail an den neuen Bürgermeister und sein Dezernat – sowie an die RNZ. "Zuerst einmal darf ich Ihnen weiterhin einen guten Start in Ihre neue Aufgabe wünschen und Sie herzlich in Heidelberg begrüßen", heißt es da zunächst versöhnlich. Mit Interesse habe Föhr das RNZ-Interview zum Antritt gelesen. "Dabei hat mich besonders verwundert, dass für Sie als radfahrender Familienvater Peterstal als möglicher Wohnort ausscheidet", schreibt Föhr weiter. Das fände er schade, so der CDU-Stadtrat – und holt im Anschluss zu einer groß angelegten Werbekampagne für "seinen" Stadtteil aus.

Alexander Föhr und Raoul Schmidt-Lamontain. F: Alex / Rothe

Zunächst einmal gehörten die Stadtteile im Heidelberger Osten – also nicht nur Ziegelhausen, sondern auch Schlierbach – landschaftlich gesehen "mit Neckartal und Odenwald sicher zu den schönsten Stadtteilen". Das sei umso betonenswerter, da gerade diese derzeit drohten, aus dem Blick zu geraten. "Da die großen Bau- und Entwicklungsprojekte derzeit insbesondere im Südwesten unserer Stadt über die Bühne gehen", meint Föhr. Dabei sei der Osten doch auch und gerade für Kinder jeden Alters "wunderbar". Man könne sie "oft ins Freie lassen, da die Bebauung oft nicht ganz so dicht ist". Man kenne seine Nachbarn, es gäbe einen tollen Zusammenhalt. Deshalb lädt Föhr Schmidt-Lamontain prompt zur Ortsbegehung ein. "Damit Sie Ziegelhausen (mit Peterstal) und gerne auch Schlierbach besser kennenlernen und noch mehr schätzen können (und vielleicht doch als Wohnort auswählen), lade ich Sie hiermit herzlich zu einer gemeinsamen Tour in den Heidelberger Osten ein", schreibt Föhr.

Die Tour könne man ja gerne mit dem Pedelec machen. Dabei könne man sich direkt noch über die Herausforderungen unterhalten, die dem Bürgermeister in seinem neuen Dezernat Heidelbergs Osten betreffend bevorstünden – "dazu gehören zum Beispiel: bessere Radverkehrsanbindung ins Neckartal, erfolgreiche Einführung der neuen Buslinie 37, zu optimierende Anbindung der Linie 33 an die S-Bahn, Erhalt der Wiesen- und Gartenflächen im Steinbachtal und Auswirkung der wachsenden und weiter vordringenden Wildschweinpopulation in bewohntes Gebiet, Bedürfnisse (Mobilität) für Familien in den Hanglagen wie Peterstal".

Schließlich schließt Föhr noch zwei Bitten an, die zeigen, wie sehr ihn Schmidt-Lamontains Äußerungen geärgert haben: "Zwei Bitten abschließend: 1. Tragen Sie zukünftig bitte nicht dazu bei, den Wohnort Ziegelhausen mit dem Ortsteil Peterstal in irgendeiner Form als unattraktiv für junge Familien mit Kindern darzustellen. Im Pedelec-Zeitalter ist für einen fitten jungen Vater wie Sie auch eine kleine Steigung sicherlich kein Problem."

Und zweitens: "Berücksichtigen Sie bei Ihrer Arbeit in dem wichtigen neuen Dezernat auch die Bedürfnisse der Mitbürgerinnen und Mitbürgern, die nicht ,Downtown’ wohnen. Deren Vorstellung und Anforderungen an Mobilität sind möglicherweise nicht immer 100 Prozent so, wie es sich die Grünen auf ihren Parteitagen erträumen. Aber wenn Heidelberg nur aus ,grüner Innenstadt-Community’ bestehen würde, wäre es ja auch irgendwie langweilig."

Der neue Klimabürgermeister Schmidt-Lamontain reagiert auf RNZ-Anfrage gelassen. "Selbstverständlich komme ich gerne mal nach Peterstal und freue mich über die Einladung", sagt er. Und weiter: "Ich bin mir sicher, dass Peterstal viele Vorzüge hat, gerade für Familien mit Kindern." Mit seiner Aussage im Interview habe er lediglich ausdrücken wollen, dass für ihn am Ende eines langen Arbeitstages der Heimweg mit dem Fahrrad nicht optimal sei. "Aber wenn ich der Einladung von Herrn Föhr folge, kann ich das ja mal testen und mit dem Rad kommen."