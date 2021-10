Von Denis Schnur

Heidelberg. Coronabedingt fand seit 2019 keine Heidelberger Schlossbeleuchtung mehr statt. Wäre es nach der gemeinsamen Fraktion der Grün-Alternativen Liste (GAL) und der Freien Wähler im Gemeinderat gegangen, wäre das traditionelle Feuerwerk nach der Zwangspause auch nicht zurückgekommen. Doch ihr Vorstoß wurde vom Stadtmarketing zurückgewiesen und von den anderen Fraktionen im Haupt- und Finanzausschuss nicht einmal kommentiert.

GAL und Freie Wähler hatten Heidelberg Marketing (HDM), das stadteigene Unternehmen, das das Feuerwerk dreimal jährlich organisiert, in einem Antrag aufgefordert, über Alternativen nachzudenken: "Die Schlossbeleuchtung ist in ihrer jetzigen Form nicht mehr zeitgerecht und sollte in einer umweltfreundlichen Stadt so nicht mehr durchgeführt werden", heißt es darin. Die Fraktion schlug stattdessen eine Lasershow oder Schlossbeleuchtung mit Drohnen vor. Diese seien "wesentlich umweltfreundlicher und emissionsärmer" und könnten dennoch eine große Anziehungskraft haben. "Ganz nach dem Motto: ,Heidelberg heute: Sachlich nüchtern romantisch verspielt’."

HDM hält jedoch nichts von den Überlegungen und will das Feuerwerk beibehalten: "Die Schlossbeleuchtung zählt nicht nur zu den beliebtesten Veranstaltungen Heidelbergs, sondern auch zu den ältesten." Sie finde bereits seit 1860 statt und sei ein wichtiger Wirtschaftsfaktor: "Im Falle eines Wegfalls muss beachtet werden, dass viele Dienstleister aus dem touristischen Gewerbe (beispielsweise Schifffahrt und Hotellerie) teils über zwei Jahre für die Schlossbeleuchtung ausgebucht sind und eine Streichung mit zu wenig Vorlauf zu starken finanziellen Belastungen der Betriebe führen kann", schreibt das Unternehmen als Antwort.

Auch das Umweltargument will HDM nicht gelten lassen. Zwar werde durch das Feuerwerk Feinstaub produziert. "Allerdings darf man sich beispielsweise nicht von großen Rauchschwaden beeinflussen lassen, da es sich hierbei größtenteils um Dämpfe handelt." Zudem hätten Messungen belegt, dass durch die Schlossbeleuchtung keine außergewöhnliche Feinstaubbelastung entstehe. Das habe 2010 auch das Landesumweltministerium bestätigt.

Außerdem hält man beim Stadtmarketing eine Drohnenshow nicht für eine sinnvolle Alternative: "Unabhängig davon, dass eine Drohnenshow in der Größenordnung etwa das fünffache eines Feuerwerks kostet, sind Drohnenshows in unmittelbarer Nähe zu Wohnbebauungen nicht möglich." Zudem brauche man eine riesige Start- und Landefläche. HDM könnte sich eine solche Show eher als Ergänzung zur Schlossbeleuchtung vorstellen. Das wäre "eine schöne Möglichkeit, innovative Veranstaltungselemente in Heidelberg zu etablieren." Darüber hinaus könne man darüber nachdenken, künftig auf eine der drei Schlossbeleuchtungen pro Jahr zu verzichten und stattdessen eine Drohnenshow – etwa zur Weihnachtszeit – zu etablieren.

Auch die anderen Fraktionen im Gemeinderat wollen nicht mit der Tradition brechen. In der Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses am Mittwoch standen der Antrag sowie die Antwort von HDM zwar auf der Tagesordnung, doch kein einziger Stadtrat – nicht einmal Raimund Beisel von den Freien Wählern als Antragssteller – äußerte sich dazu. Damit ist klar, dass das Feuerwerk im nächsten Jahr wieder stattfindet – wenn es die Pandemielage zulässt.

Heidelberg wäre nicht die erste Stadt gewesen, die aus Klimaschutzgründen ihr traditionelles Feuerwerk abgesagt hätte. Konstanz hatte das 2019 nach Ausrufen des Klimanotstandes schon für sein "Seenachtsfest" getan. Nach Kritik aus der Bürgerschaft sind Oberbürgermeister und Gemeinderat jedoch mittlerweile zurückgerudert. 2022 könnte das traditionelle Fest wieder mit Pyrotechnik stattfinden.