Von Sarah Hinney

Heidelberg. Grünflächen und Bäume in der Stadt haben vielfältige Funktionen. Sie sind wichtig fürs Klima, sie bieten Tieren Lebens- und Menschen Erholungsraum. Wie vielfältig das Grün in Heidelberg einerseits ist und wie wenig Beachtung es anderseits bekommt, das dokumentiert Petra Fochler auf der stetig wachsenden Homepage "StadtGrün Heidelberg" mit Fotos und Texten.

Seit mehr als 20 Jahren lebt die 62-jährige promovierte Germanistin in Heidelberg. Seit 2019 ist sie im Arbeitskreis Umweltpolitik des Naturschutzbundes (Nabu) Heidelberg aktiv. Die Idee zum Projekt "StadtGrün" hatte ursprünglich Cornelia Wiethaler vom Nabu, eigentlich war nur eine Broschüre geplant. Mit Beginn des ersten Lockdowns 2020 begann Fochler zu recherchieren, Ideen zu sammeln, Fotos zu machen und zu schreiben. Monate später waren so viele Informationen zusammengekommen, dass sie eine Broschüre längst gesprengt hätten, so entstand die Idee zur Internetseite. Zwei bis drei Tage pro Woche arbeitet Fochler seitdem daran. Wichtig ist ihr dabei: "Ich möchte nicht nur jammern, sondern auch das, was gut und interessant ist, mitberücksichtigen."

Ein Herz für Grünflächen: Petra Fochler wohnt in Neuenheim. Sie betreibt eine eigene Internetseite, auf der sie einerseits die Vielfalt der Grünflächen und Bäume zeigt, sich andererseits aber auch kritisch mit Bauprojekten auseinandersetzt. Foto: Philipp Rothe

Und interessant ist es wirklich, sich durch die umfängliche Sammlung der Neuenheimerin zu klicken. Ob Amberbaum, Pinie oder Mammutbaum – Fochlers Webseite birgt zahlreiche Informationen über Exoten, und alle stehen mitten im Stadtgebiet. Ein schönes Beispiel sei die Gleditschie mit ihren dicken Dornen am Bismarckplatz vor dem Kaufhof. Fochler ist sich sicher, dass sie vielen Menschen noch nie so recht aufgefallen ist. Die Internetseite soll dazu beitragen, das zu ändern. "Ich bin keine Biologin, aber ich möchte schon gut recherchieren", erklärt die 62-Jährige. Inzwischen hat sie eine Handbibliothek, zu der auch Werke wie das Jahrbuch zur Baumpflege und die Grundlagen der Gehölzbiologie gehören – also Fachliteratur.

Petra Fochler setzt sich auch kritisch mit den Orten in der Stadt auseinander, denen es an Grün mangelt. Besonders schlimm findet sie dabei, dass selbst in neu konzipierten Stadtteilen kein Platz für Bäume sei. Als Beispiele nennt sie die Newtonstraße in der Bahnstadt, aber auch die Pfaffengrunder Terrasse – Bäume seien hier lediglich Dekoration. "Das Grün kommt oft daher wie die Petersilie auf dem Braten. Wäre die Tiefgarage etwas tiefer, wäre auch mehr Platz für Bäume und Wurzeln, und was hätte bei der Pfaffengrunder Terrasse gegen einen normalen Park gesprochen?", sagt die 62-Jährige. Kritisch beleuchtet sie auch Umgestaltungsmaßnahmen wie beispielsweise die der Bahnhofstraße in der Weststadt. Hier seien 17 Bäume gefällt, aber nur 14 neu gepflanzt worden. Ein weiteres Ärgernis sei, dass auf Baustellen der Baum- und Wurzelschutz nicht beachtet werde.

Fochlers Wunsch ist, dass "die Wertschätzung für das städtische Grün zunimmt und sich mehr Leute für dessen Erhalt und Vermehrung einsetzen. Mit ihrer Internetseite hofft sie nun, auch diejenigen Menschen zu erreichen, die sich der Problematik noch nicht bewusst sind.