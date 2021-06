Von Jonas Labrenz

Heidelberg. Ob die "Süddeutsche Erdgasleitung" gebaut wird, scheint nicht mehr die Frage zu sein. Und auch die Planungen zum Verlauf sind wohl weiter fortgeschritten, als es zuletzt den Anschein machte. Diesen Eindruck hatten zumindest die Bezirksbeiräte in Rohrbach, die als erste offiziell über den Bau informiert wurden. "Wir haben fünf vor zwölf", sagte Bezirksbeirat Eckhard Wolfin (Grüne) am Mittwoch in der Sitzung: "Wenn man aus der Nummer noch raus will, muss sich die Stadt hier klar positionieren." Die 250 Kilometer lange Erdgasleitung wird vom Unternehmen "Terranets BW" geplant und soll von Dossenheim nach Wieblingen führen, über Eppelheim in die Stadtteile Kirchheim und Rohrbach gelangen und auf der Gemarkung Emmertsgrund Heidelberg in Richtung Leimen verlassen.

Oberbürgermeister Eckart Würzner hatte Anfang Mai erklärt, dass die Stadt das Projekt kritisch sieht: "Wir haben große Vorbehalte gegen den Bau der Süddeutschen Erdgasleitung durch Heidelberg." Heidelberg sei Vorreiter beim Klimaschutz und er sei überzeugt, dass Erdgas als fossiler Energieträger kein Zukunftsmodell sei. Damit machte er den Rohrbachern Mut, die sich um ihre landwirtschaftlichen Flächen und den Weinbau sorgen. Doch so einfach könne die Stadt den Bau nicht verhindern, erklärte Markus Foltin vom Amt für Stadtentwicklung im Bezirksbeirat. Es sei schließlich das Regierungspräsidium Karlsruhe (RP), das über den Bau und den Verlauf der Trasse entscheide.

Das Projekt "Süddeutsche Erdgasleitung" hat bereits eine längere Geschichte: Das RP genehmigte schon 2003 einen etwa 600 Meter breiten Korridor für den Verlauf der Trasse. 2006 folgte die Festlegung einer grundstücksscharfen Trasse. Proteste sorgten jedoch dafür, dass die Planung eingestellt wurde. 2016 lief die Genehmigung für diese genau festgelegte Trasse aus. "Terranets BW" hat allerdings 2019 den 2003 genehmigten Korridor wieder vom RP bestätigen lassen. Auch die grundstücksscharfe Festlegung der Trasse von 2006 solle wieder genehmigt werden, so Foltin, eine andere Festlegung sei allerdings denkbar. Noch in diesem Jahr will "Terranets BW" mit einer Bürgerbeteiligung starten.

Dass die Zeit durchaus knapp ist, zeigt auch die Tatsache, dass die Stadt mit ihrer Informationsvorlage vom üblichen Gremienlauf abweicht: Statt erst alle betroffenen Bezirksbeiräte zu informieren und dann in den Gemeinderat zu gehen, laufen die Vorlagen parallel durch die Bezirksbeiräte und die gemeinderätlichen Gremien. "Terranets BW" möchte die Leitung bereits im Jahr 2026 fertiggestellt haben.

Es erscheint unwahrscheinlich, dass die Stadt den Bau der Leitung wird verhindern können. Dem Argument, Gas sei kein zukunftsträchtiger Energieträger, hält "Terranets BW" entgegen, dass nach ihren Planungen der Bedarf an Erdgas bis 2030 um 30 Prozent steigen werde. Damit werden etwa Gaskraftwerke betrieben, die kurzfristig Strom liefern können, wenn erneuerbare Energiequellen zu wenig für das Netz liefern.

Auch der geplante und vom RP bestätigte Korridor scheint gesetzt. "Nehmen Sie ihn ernst", appellierte Foltin an die Bezirksbeiräte. Im Korridor selbst könnte aber die grundstücksscharfe Trennung eine andere sein als noch 2006. Dabei wird auch die Umweltverträglichkeitsprüfung eine Rolle spielen, die im Moment durchgeführt wird. Die Gasleitung wird 2,2 Meter tief vergraben. Da sie einen Durchmesser von 1,2 Metern hat, wird darüber noch ein Meter Erdreich sein. In einem Schutzstreifen von zehn Metern dürfen weder Bäume noch Gebäude stehen, Ackerbau scheint aber möglich. Ob die Weinbauern auch weiter arbeiten können, ist allerdings fraglich.