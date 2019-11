Die Gebühren, die Autofahrer am Parkscheinautomat entrichten müssen – wie hier in der Bahnhofstraße – werden steigen. Foto: Rothe

Von Timo Teufert

Heidelberg. Vor einem Jahr hat der Gemeinderat eine Erhöhung der Parkgebühren an Parkscheinautomaten noch abgelehnt. Damals sollten die Gebühren von den jetzt noch gültigen 1,50 Euro pro Stunde auf 2,10 Euro erhöht werden. Nun brachte die Verwaltung den Vorschlag erneut ein – wegen der aktuellen Kostenentwicklung und um die Klimaschutzziele zu erreichen – und fand dafür eine breite Mehrheit: Ab 2020 werden die Parkgebühren auf 70 Cent pro 20 Minuten ansteigen (also 2,10 Euro pro Stunde), 2022 dann auf einen Euro pro 20 Minuten (also drei Euro pro Stunde). Im Stadtentwicklungs- und Verkehrsausschuss stimmten zehn Stadträte dafür, die beiden CDU-Räte dagegen, Marliese Heldner („Die Heidelberger“) enthielt sich.

„Unsere Parkgebühren befinden sich auf einem beschaulichen Niveau und wir erhöhen in Maßen um zunächst 50 Prozent“, erklärte Erster Bürgermeister Jürgen Odszuck im Ausschuss. Die Stadt folgt deshalb dem Klimaschutzszenario des Landes „Verkehrsinfrastruktur 2030“, das davon ausgeht, dass es erforderlich ist, die Gebühren um 100 Prozent zu erhöhen, um die gesteckten Ziele zu erreichen.

„Wir müssen es unattraktiv machen, am Samstag mit dem Auto in die Stadt zu fahren, damit die Leute auf Bus und Bahn umsteigen“, sagte Odszuck. Sein Vorschlag: Um Parksuchverkehr zu vermeiden, sollten die Gebühren der städtischen Parkhäuser günstiger werden. Die letzte Erhöhung an Parkscheinautomaten gab es 2015.

Wenig Begeisterung dürfte die Erhöhung bei der Wirtschaft auslösen: „Vertreter der Wirtschaft stehen einer Erhöhung allerdings kritisch gegen“, heißt es in der Vorlage. Zumal die aktuelle Kaufkraftanalyse der Industrie- und Handelskammer ergeben hat, dass die prognostizierten Umsätze im stationären Handel erstmals im Vergleich zum Vorjahr sinken sollen.

„Die Gebühren zu erhöhen, ist eine sinnvolle Sache“, erklärte Heldner. Allerdings frage sie sich, ob man die Bürger mitnehme, wenn man nur die Preise anhebe. „Alles, was es leicht macht, das Auto stehenzulassen, machen wir nicht. Aber wir erhöhen die Gebühren“, kritisierte Heldner. So hätte man schon längst Park and Ride-Parkplätze bauen können. Und auch Arnulf Weiler-Lorentz (Bunte Linke) war nicht restlos überzeugt: „Ich bin nicht ganz glücklich mit dem Antrag. Es fehlt nämlich ein alternatives Angebot“, erklärte er.

Die Grünen wollen die Erhöhung nicht nur auf die Parkscheinautomaten beschränken: „Wir müssen klimafreundliches Verhalten fördern und klimaschädliches Verhalten bestrafen. Deshalb wird es von uns auch einen Antrag geben, die Parkhausgebühren nachzuziehen“, erklärte Christoph Rothfuß. Er findet den Vorschlag der Verwaltung mutig und sieht für den Einzelhandel kein Problem: „Der verdient mehr am Fahrradfahrer als am Autofahrer“, meint Rothfuß. Auch er würde einen kostenlosen Nahverkehr – wie ihn der Gemeinderat letzte Woche im Klimaschutzaktionsplan beschlossen hat – begrüßen.

„Es gibt zwar ein paar Argumente, die für die Erhöhung sprechen, aber auch einige dagegen. Der Einzelhandel wird mit Argusaugen darauf schauen, wenn durch höhere Parkgebühren die Fahrt in die Stadt teurer wird“, sagte Alexander Föhr (CDU). Natürlich sei das auch eine soziale Frage: „Die Menschen, die genug Geld haben, interessiert es nicht, ob sie 1,50 oder drei Euro pro Stunde bezahlen müssen. Aber manche können sich das nicht leisten“, so Föhr.

Durch die Erhöhung werden laut Verwaltung 2020 und 2021 jeweils 400.000 Euro mehr in die städtischen Kassen fließen, ab 2022 erwartet man noch einmal zusätzlich Mehrerträge von bis zu 600.000 Euro pro Jahr – im Vergleich zu 2019 also jährlich rund eine Million Euro mehr.