Heidelberg. (RNZ) Die Stadt Heidelberg hat sich am Freitag bereiterklärt, freiwillig afghanische Ortskräfte und weitere schutzbedürftige Afghaninnen und Afghanen aufzunehmen. Damit schließt sich Heidelberg einem Aufruf des Bündnisses "Städte Sicherer Häfen" an, zu dessen Gründungsmitgliedern die Stadt gehört. Oberbürgermeister Eckart Würzner informierte Ministerpräsident Winfried Kretschmann darüber in einem Brief.

"Die afghanischen Ortskräfte, die jahrelang deutsche Soldaten und Sicherheitskräfte unterstützt und sich für Demokratie und Menschenrechte eingesetzt haben, sind nach deren Abzug aus Afghanistan und durch die Machtübernahme der Taliban akut in Gefahr, ebenso deren Angehörige und viele weitere Menschen", so Würzner. "Die erschütternden Bilder, die uns dieser Tage über die Medien aus Afghanistan erreicht haben, machen mehr als deutlich, dass wir helfen müssen." Deshalb wolle Heidelberg zusammen mit anderen Städten im Bündnis "Städte Sicherer Häfen" die Bundesregierung aktiv dabei unterstützen, diesen Menschen Schutz und ein sicheres Zuhause zu bieten.

Ob die Bereitschaftserklärung der Stadt dazu führt, dass tatsächlich Afghaninnen und Afghanen in Heidelberg ankommen, ist unklar. Denn über die Aufnahme von Geflüchteten entscheidet der Bund. Die Zuweisung erfolgt dann an die Länder nach dem Königsteiner Schlüssel. Heidelberg ist wegen des Landesankunftszentrums eigentlich von der Zuweisung von Geflüchteten zur kommunalen Unterbringung befreit. Die Stadt hat aber in der Vergangenheit immer wieder freiwillig Flüchtlinge aufgenommen – seit 2015 mehr als 500 Personen. Auch in jüngster Zeit hat Heidelberg mehrfach seine Bereitschaft zur freiwilligen Aufnahme von Geflüchteten im Rahmen der eigenen Möglichkeiten gegenüber den zuständigen Behörden erklärt – etwa, wenn es darum ging, Schiffbrüchige aufzunehmen, die im Mittelmeer gerettet wurden.