Heidelberg. (rie) Die Stadt strebt eine schnelle Öffnung des Einzelhandels an. "Das ist unser klares Ziel", sagt Stadtsprecher Achim Fischer auf RNZ-Nachfrage. "Wir wollen die Beschlüsse der jüngsten Bund-Länder-Konferenz zu Öffnungen in Regionen mit einer Sieben-Tage-Inzidenz unter 50 gerne nutzen." Es hänge aber alles von der genauen Corona-Verordnung des Landes ab, die mit Spannung erwartet werde. Am Donnerstagnachmittag ging Fischer daher davon aus, dass die Läden erst am Dienstag öffnen dürfen. Die Stadt wolle den Montag für Abstimmungen und Vorbereitungen nutzen. Am späten Abend war diese Einschätzung bereits wieder überholt – nachdem die Landesregierung bekannt gegeben hatte, dass sie in Kreisen, die stabil unter der Sieben-Tage-Inzidenz von 50 liegen, Lockerungen erlauben will. Auch der Zoo, das Kurpfälzische Museum, die Stadtbücherei, Sportflächen von Vereinen und die Alla-Hopp-Anlage werden von der Stadt für eine Öffnung vorbereitet.

Oberbürgermeister Eckart Würzner betonte gegenüber der RNZ ebenfalls explizit seinen Willen zur Öffnung: "Wir haben in Heidelberg ein überschaubares Infektionsgeschehen und eine konsequente Nachverfolgung. Parallel haben wir ein gutes Testangebot aufgebaut. Das zahlt sich jetzt aus." Dank dieser Kombination könne man nächste Woche mehrere Bereiche nach den Vorgaben der Ministerpräsidentenkonferenz öffnen. "Ich setze darauf, dass uns das Land im Rahmen seiner Verordnung die Möglichkeit bietet, dass zumindest kleine und mittlere Geschäfte öffnen können", so Würzner.

Seit dem späten Donnerstagabend ist klar, dass die Landesregierung in der Tat auf regionale Abstufungen setzt. Wenn also Heidelberg die Sieben-Tage-Inzidenz knapp unter 50 halten kann, wird es zu den erhofften Lockerungen kommen. Öffnen die Läden, könnte dies aber auch einen unerwünschten Shopping-Tourismus auslösen, denn in Mannheim liegt die Inzidenz bei 90.