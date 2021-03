Rund 200 Schülerinnen und Schüler wurden am Donnerstag auf dem Schulhof der St. Raphael Schulen in Neuenheim auf das Coronavirus getestet – alle hatten ein negatives Ergebnis. Foto: Hentschel

Von Anica Edinger

Heidelberg. Endlich: Seit dieser Woche werden auch Schülerinnen und Schüler an den weiterführenden Schulen getestet, die wieder Präsenzunterricht haben. Die Stadt habe Schnelltests aus ihrer Reserve bereitgestellt, teilte sie letzte Woche mit. Nur: Die Tests sind nicht für alle Heidelberger Schülerinnen und Schüler. Denn die Stadt kümmerte sich ausschließlich um die Versorgung ihrer "eigenen" Schulen – also die öffentlichen, von denen sie Schulträger ist. Ratlos zurück blieben die Privatschulen, die von dem Vorstoß der Stadt aus der Presse oder von Elternvertretern erfahren haben.

"Darüber waren wir schon erstaunt", sagt Steffen Englert, Schulleiter des St. Raphael Gymnasiums in Neuenheim, "und auch ein wenig enttäuscht." Normalerweise arbeiteten die staatlichen und privaten Schulen in der Stadt gut zusammen, man sei in regelmäßigem Austausch, verstehe sich als Kooperationspartner. Sinnvoll wäre es doch da, auch eine gemeinsame Teststrategie auszuarbeiten, findet Englert. Zumal dies auch das Einzige sei, was epidemiologisch Sinn mache. Das Coronavirus interessiere es nämlich nicht, ob ein Schüler eine private oder eine staatliche Schule besuche.

Auch Martin Döpp, Schulleiter der Thadden-Schule in Wieblingen, sagt: "Tatsächlich haben wir vom Amt für Schule und Bildung die Information erhalten, dass die Schulen in privater Trägerschaft nicht beim städtischen Schnelltestprogramm Berücksichtigung finden. Das hat ziemliches Unverständnis ausgelöst." Ebenso sieht es Andree Körber, Schulleiter am Englischen Institut in der Südstadt: "Wir waren überrascht von der schlussendlichen Entscheidung der Stadt, nur die Schulen in städtischer Trägerschaft einzubeziehen." Immerhin seien die ersten Mails, die zu diesem Thema vom Schulamt verschickt worden seien, auch an die Privatschulen gegangen.

Die Stadt erklärt auf RNZ-Anfrage dazu knapp: "Die Stadt ist sächlicher Schulträger für die öffentlichen Schulen – an den Privatschulen sind die jeweiligen Träger in der Verantwortung, Testkonzepte zu erarbeiten und durchzuführen."

Und das haben die privaten Schulen nun auch getan. An den St. Raphael Schulen in Neuenheim wurden Kinder und Jugendliche großflächig zum ersten Mal am Donnerstag getestet. Schulleiter Englert bereitete alles akribisch vor: Eltern mussten ihre Genehmigung fürs Testen ihrer Kinder abgeben, ein Testzelt auf dem Schulhof wurde aufgebaut, Tische und Stühle bereitgestellt. Trennwände im Zelt sorgen dafür, dass die Schüler während des Tests Privatsphäre haben. Am Donnerstagmorgen noch hat Englert gemeinsam mit Realschulkonrektorin Claudia Scherer mit Kreide Abstandsmarkierungen auf den Boden gezeichnet. "Ich mache das gerne – zur Sicherheit unserer Schülerinnen und Schüler sowie der Kolleginnen und Kollegen." Sicherheit: Das habe dieser Tage doch höchste Priorität, findet Englert.

Rund 200 Kinder und Jugendliche aus den fünften und sechsten Klassen sowie aus den Jahrgangsstufen 1 und 2 ließen sich am Donnerstag freiwillig testen, nicht ein einziger Test sei positiv gewesen – "Gott sei Dank", sagt Englert. Die Tests werden von Teams der Corona-Schwerpunkt-Praxis von Blittersdorff aus Handschuhsheim durchgeführt. Zweimal die Woche kommen die Teams nun an die Schule, um Schüler mit einem Abstrich aus dem vorderen Nasenraum zu testen. Zusätzlich werden die Lehrkräfte zweimal wöchentlich im Sanitätsraum der Schule getestet. Die Praxis von Blittersdorff kümmere sich selbst um die Testkits und rechne direkt mit dem Land ab, erklärt Schulleiter Englert. Denn das Land übernimmt die Kosten für die Testung von Schülerinnen und Schülern.

An der Thadden-Schule zeigt sich Schulleiter Döpp glücklich und dankbar darüber, "dass wir mit Unterstützung der beiden Apotheken in unserer unmittelbaren Nachbarschaft, der Kurpfalz- und der Kreuzapotheke, eine kostenlose Testung unserer Schülerinnen und Schüler in der Schule durchführen können".

Auch am Englischen Institut springt eine Apotheke ein: "Die Apotheke Rohrbach Markt hat sich bereit erklärt, bei uns zweimal in der Woche Schnelltests bei Schülerinnen und Schülern durchzuführen", berichtet Körber. Bedingung sei auch hier, dass die Kinder und Jugendlichen, die getestet werden möchten, eine entsprechende Einverständniserklärung der Eltern am jeweiligen Testtag vorlegen.

Am Heidelberg College am Neuenheimer Neckarufer wiederum arbeitet der stellvertretende Schulleiter und Studiendirektor Matthias Groitzsch gerade noch an seiner Teststrategie. Auch hier soll – eventuell ab kommender Woche – zweimal wöchentlich ein Team der Hals-Nasen-Ohren-Praxis Horn und Choudhry aus der Bahnstadt anreisen, um Schülerinnen und Schüler schnellzutesten.

Die Stadt meldet unterdessen einen Test-Erfolg für das Programm an den öffentlichen Schulen: 1500 Schülerinnen und Schüler hätten sich diese Woche freiwillig testen lassen. "Das entspricht einer Akzeptanz schon in der ersten Woche in Höhe von circa 80 Prozent – Tendenz steigend." Und: "Bisher gab es erfreulicherweise kein positives Testergebnis." Auch die Stadt arbeitet mit Arztpraxen zusammen – die Praxen Horn und Choudhry sowie Heimlich und Witzel-Heimlich sind an den Schulen in städtischer Trägerschaft zum Testen unterwegs.

Schon nach den Osterferien könnte aber alles wieder ganz anders sein. Denn auf RNZ-Anfrage heißt es aus dem Kultusministerium in Stuttgart: "Nach den Osterferien sollen den Schulen Schnelltests zur Eigenanwendung für das Personal und für Schülerinnen und Schüler zur Verfügung stehen. Das Testangebot wird ab dann massiv ausgeweitet." In Kürze werde sich das Kabinett damit befassen.