Von Holger Buchwald

Heidelberg. Nach schweren Ausschreitungen in der Nacht auf Sonntag hat die Stadt ein nächtliches Aufenthaltsverbot für die Neckarwiese verhängt. Zunächst galt es nur von Montag, 20 Uhr, bis Dienstag, 6 Uhr. Wer dagegen verstoße, riskiere einen Platzverweis und ein Bußgeldverfahren. "Wir werden die Lage zusammen mit der Polizei am Dienstag neu bewerten", kündigte ein Stadtsprecher an. Dadurch könnte es auch für den Rest der Pfingstferien weitere Beschränkungen für das Neckarvorland geben. "Wir werden nicht zulassen, dass sich solche Szenen wiederholen und mit aller Konsequenz gegen Randalierer vorgehen", kommentierte Oberbürgermeister Eckart Würzner die Geschehnisse.

Es sind für Heidelberger Verhältnisse unvorstellbare Bilder, die im Internet kursieren. Ein Randalierer springt mit beiden Beinen gegen eine Schaustellerbude an der Theodor-Heuss-Brücke. Ein junger Mann zerschlägt mit einer Latte die Fensterscheibe der nahe gelegenen Corona-Teststation, ein anderer wirft einen E-Roller darauf. Betreiber Jamie Arndt von den Qube-Hotels ist fassungslos. In der gleichen Nacht wurde eine weitere Teststation am Marktplatz aufgebrochen. Der Schaden geht in die Tausende.

700 bis 1000 Personen, so die Polizei, hielten sich in der Nacht auf Sonntag auf der Neckarwiese auf. Ab 23.30 Uhr sei die Stimmung der Feiernden gekippt – hin von ausgelassen zu zunehmend alkoholisiert und aggressiv. Gegen 1.10 Uhr entschieden sich die Beamten dazu, wegen einer lauten Musikanlage einzuschreiten, worauf mehrere Personen die Polizisten angriffen. Um eine weitere Eskalation zu unterbinden, wurden weitere Einsatzkräfte hinzugerufen. Schließlich gelang es den Beamten, den Großteil der Feiernden dazu zu bewegen, die Neckarwiese zu verlassen.

50 bis 80 Personen weigerten sich aber trotz Aufforderung durch Lautsprecheransagen. Im Gegenteil: Nahe der Theodor-Heuss-Brücke fing die Gruppe erst richtig an zu randalieren. Sie warfen Flaschen auf Beamte und Polizeiautos, beschädigten eine Toilettenanlage, Parkbänke und Tische sowie Schaustellerbuden und die Corona-Teststation. Bei den Ausschreitungen wurden drei Polizeibeamte verletzt: Zwei erlitten Prellungen, einer brach sich ein Bein. Etwa 300 Personen hatten sich sogar noch mit den Randalierern solidarisiert und diese lautstark angefeuert. Die Polizei konnte in der Nacht die Personalien von 67 Personen ermitteln. Sie kamen aus Hessen, der Pfalz, dem tiefen Baden-Württemberg, aber auch aus Heidelberg und Umgebung.

In der Nacht auf Montag war die Polizei dann besser vorbereitet. Als gegen 21.30 Uhr etwa 400 Personen auf der Neckarwiese feierten und sich einige nicht an die Corona-Bestimmungen hielten, entschieden sich die Beamten dazu, die Wiese frühzeitig zu räumen. Ein Jura-Student, der sich am Folgetag bei der RNZ meldete, empfand diese Aktion als überzogen. Ein Polizeisprecher verteidigte hingegen das Vorgehen: "Es galt, ähnliche Vorfälle wie am Vortag unbedingt zu verhindern. Wir sind deshalb konsequent vorgegangen." Es kamen auch Polizeipferde zum Einsatz.

Das Geschehen verlagerte sich am späten Sonntagabend in die Altstadt, wo etwa 150 Personen laut grölend durch die Straßen zogen. "Sie haben sich immer wieder zusammengerottet", so ein Polizeisprecher. Einige von ihnen hätten versucht, die Beamten zu provozieren. Mit starken Einsatzkräften sei es seinen Kollegen schließlich gelungen, die Gruppe zu zerstreuen.

Info: Die Polizei hat eine Ermittlungsgruppe eingerichtet. Zeugen sollen sich unter Telefon 0621/1744444 melden. Zudem gibt es jetzt ein Portal für anonyme Hinweise: bw.hinweisportal.de

Update: Montag, 24. Mai 2021, 20.10 Uhr

Aufenthaltsverbot für Neckarwiese ab Montagabend

Heidelberg. (hob) Als Konsequenz auf die Ausschreitungen auf der Heidelberger Neckarwiese in der Nacht zum Sonntag hat die Stadt Heidelberg für die Neckarwiese ein Aufenthaltsverbot verhängt. Es gilt vorerst vom heutigen Montag, 20 Uhr, bis Dienstag, 6 Uhr. "Morgen werden wir die Lage in einer Nachbesprechung neu bewerten", sagte ein Stadtsprecher.

Er schließt damit ein weitergehendes Aufenthaltsverbot über die gesamten Pfingstferien nicht aus. Das Aufenthaltsverbot reicht örtlich von der Ernst-Walz-Brücke bis 500 Meter östlich der Theodor-Heuss-Brücke – also für die gesamte Neckarwiese.

Polizei und Kommunaler Ordnungsdienst werden mit starken Einsatzkräften für die Einhaltung des Verbots sorgen, so der Stadtsprecher.