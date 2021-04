Heidelberg. (rie) Am Samstag sollte ein Querdenker-Protest in Heidelberg stattfinden. Die Demonstranten wollten von der Stadtbücherei zur Neckarwiese laufen. Doch daraus wird voraussichtlich nichts: Am Freitag hat die Stadt die Demo verboten.

Zur Begründung sagte ein Stadtsprecher auf RNZ-Anfrage lediglich: "Grund ist das aktuelle Infektionsgeschehen." Ob die Veranstalter diese Entscheidung anfechten und das Verwaltungsgericht final entscheiden muss, steht noch nicht fest.