Von Maria Stumpf

Heidelberg. Highspeed für die Stadt: An einigen Stellen in Heidelberg wird der Glasfaserausbau für schnelles Internet wohl noch dauern, aber für 52.000 Haushalte in zehn Stadtteilen geht es deutlich voran. Gestern unterschrieben Vertreter der Stadt und der Telekom im Rathaus eine Rahmenvereinbarung für den Ausbau. 16 Kilometer Glasfaser werden bis Mitte 2021 neu verlegt, rund 500 Verteiler aufgestellt. Die Kosten dafür übernimmt die Telekom.

"Das ist eine tolle Botschaft für die Heidelberger Bevölkerung", meinten Hans-Jürgen Heiß, Bürgermeister für Konversion und Finanzen, und die Telekom-Manager Thomas Müller, Michael Löttner und Jürgen Lück, Konzernbevollmächtigter für die Region. "Das Herz der Digitalisierung schlägt lokal", so Lück. Der Dialog mit der Stadt diene dazu, den Ausbau der Breitband- und Mobilfunknetze zu beschleunigen, zeigte sich Lück von der neuen Telekom-Strategie überzeugt: "Das geht los bei Absprachen im Verkehrswesen bis hin zur Kooperation mit Stadtwerken."

Das Ausbaugebiet umfasst die Altstadt, Weststadt, Bergheim, Rohrbach, Pfaffengrund, Wieblingen, Kirchheim, Neuenheim, Schlierbach und Ziegelhausen. Baubeginn soll noch in diesem Monat in Rohrbach sein. Das neue Netz ist dann so leistungsstark, dass Arbeiten und Lernen zuhause, Videokonferenzen, surfen und streamen gleichzeitig möglich seien, hieß es. Das maximale Tempo beim Herunterladen steige auf bis zu 250 Megabit pro Sekunde (MBit/s) und beim Hochladen auf bis zu 40 Mbit/s. Doch wie kommt das schnelle Netz ins Haus? Die Glasfaserkabel werden im Straßenbereich verlegt, die grauen Kästen am Straßenrand sind die Verteilerstellen. Dort geht das Signal über VDSL-Technik in die alten Kupferleitungen über – zum Anschluss des Kunden.

Ein sicheres und funktionsfähiges Internet sei heute so wichtig wie Gas, Wasser und Strom, sagte Bürgermeister Heiß. Der Bedarf an Bandbreite steige beständig. "Gerade auch die Erfahrungen mit Homeoffice und Homeschooling während der Corona-Pandemie zeigen doch, wie existenziell ein leistungsfähiges Internet ist." Seit November 2019 gibt es die Kooperationsgespräche zwischen der Stadt und der Telekom. Von dem Ausbau werden letztlich zwei von drei Haushalten profitieren.

Grundsätzlich ist die Versorgung der Bürger mit Internet die Aufgabe privater Telekommunikationsanbieter in Deutschland. Unter bestimmten Voraussetzungen und engen Vorgaben von Land und Bund haben es sich aber auch Kommunen längst zur Aufgabe gemacht, unterversorgte Randgebiete, in denen in den nächsten Jahren nicht mit einem Ausbau durch Private zu rechnen ist, ans Glasfasernetz anzuschließen. So soll auch dort eine Datenübertragungsrate von mindestens 50 Mbit/s erreicht werden. Seit September 2019 wird das in Heidelberg von der Stadt gemacht, Boxberg und der Emmertsgrund sind bereits versorgt, weitere – eher abgelegene – Wohn- oder Gewerbegebiete wie der Grenzhof oder Teile der Gewerbegebiete Pfaffengrund-Wieblingen folgen.