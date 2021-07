Von Denis Schnur

Heidelberg. Weil die Kosten für den "Anderen Park" in der Südstadt enorm gestiegen sind, hofft die Stadt nun, private Sponsoren mit ins Boot nehmen zu können, um die außergewöhnliche Freifläche mitzufinanzieren. Das hatte Oberbürgermeister Eckart Würzner vergangene Woche dem Gemeinderat vorgeschlagen, der das dankbar aufnahm.

Denn vor der Sitzung hatten sich einige Stadträte über die Kostensteigerungen geärgert. Statt wie geplant rund 2,8 Millionen Euro werden alleine für den ersten von drei Bauabschnitten etwa 4,25 Millionen Euro fällig – vor allem aufgrund gestiegener Preise für Baustoffe und Unternehmen, aber auch weil die Konversionsfläche einige Überraschungen bereithielt, etwa Altlasten im Boden. Zwar fördert der Bund das Projekt im Rahmen seiner Städtebauförderung mit zwei Millionen Euro, die anderen Bauabschnitte dürften zudem unkomplizierter werden. Dennoch waren die Stadträte frustriert über die hohen Kosten in Zeiten knapper Kassen.

Vor allem aber kritisierten sie, dass die Stadtverwaltung Aufträge vergeben hat, von denen sie schon vorher wusste, dass die Kosten aufgrund von Nachträgen steigen werden. "Dann bleibt uns als Gemeinderat wieder nichts anderes übrig, als die Kostensteigerungen abzusegnen", ärgerte sich etwa Judith Marggraf (Grün-Alternative Liste). Das sei kein angemessener Umgang mit dem Gremium. Arnulf Weiler-Lorentz (Bunte Linke) forderte zudem, in Zukunft bei der Planung genauer hinzusehen: "Ein Dutzend oder mehr Nachträge in einem Gewerk, das ist nicht tolerierbar."

OB Würzner zeigte Verständnis für die Kritik und gelobte Besserung. Aktuell führe jedoch kein Weg daran vorbei, die bittere Pille zu schlucken und die Mehrkosten zu tragen: "Trotz größter Bemühungen des Fachamtes gibt es nur relativ geringe Einsparmöglichkeiten." Denn die Fördermittel des Bundes sind an die Planungen gebunden. Entsprechend wurden nur teilweise die Standards gesenkt. Zudem soll auf eine Calisthenics-Sportanlage verzichtet werden. Insgesamt würden so rund 330.000 Euro eingespart.

Doch auch die Sparvorschläge stießen bei einem Teil des Gemeinderates auf Widerspruch. Grüne und CDU beantragten gemeinsam, die Calisthenics-Anlage doch zu errichten. "Sie sollte nicht einfach rausfliegen", betonte Ursula Röper (Grüne). Mathias Kutsch (CDU) fügte hinzu: "Gerade in der aktuellen Zeit halten wir Sportangebote im Freien für wichtig." Außerdem schlage die Anlage nur mit 21.000 Euro zu Buche. "Das Kosten-Nutzen-Verhältnis stimmt", so Kutsch. Um den Haushalt dennoch zu entlasten, schlugen die Fraktionen vor, die Kosten durch "Fundraising, Spendenaufrufe, Sponsorenakquise etc." zu decken. Aber auch wenn das nicht klappt, soll die Anlage gebaut werden "und die Kosten aus dem Stadtbudget beglichen werden".

Das wiederum stieß bei Marggraf und Würzner auf Kritik. Die Formulierung sei ein Freibrief, die Akquise nur halbherzig zu betreiben und dann doch zu bauen. Würzner scherzte: "Ach so, wir bauen, aber ohne dass uns der Gemeinderat Geld dafür gibt. Das ist ja super." Stattdessen schlug er vor, die Anlage weiter mitzuplanen, dafür aber noch einmal auf die Suche nach Sponsoren für das Gesamtprojekt zu gehen. "Ich kann aber nicht garantieren, dass das klappt." Die Stadträte freuten sich trotzdem über die Hoffnung, dass die Kosten nicht komplett von der Stadt getragen werden müssen, und stimmten der Freigabe der Mittel mit 30 Ja- zu fünf Nein-Stimmen zu.