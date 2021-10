Heidelberg. (ani) Die Stadt will den Verkauf von Alkohol in Teilen der Altstadt sowie im Bereich des Neuenheimer Neckarufers verbieten. Das teilte Oberbürgermeister Eckart Würzner am Montag bei einer Pressekonferenz.

Insbesondere im Bereich der Alten Brücke würden Wochenende für Wochenende Hunderte Jugendliche ausgelassen feiern – und dabei zu viel Alkohol konsumieren, so das Stadtoberhaupt. Dass Jugendliche sich treffen und feiern möchten, sei nach den Einschränkungen aufgrund der Corona-Pandemie verständlich, doch müsse das in Maßen geschehen. An der Alten Brücke sei das aber nicht mehr der Fall. "Der Kommunale Ordnungsdienst und die Polizei mussten dort in den vergangenen Wochen schon sieben Mal eine Räumung anordnen", berichtete Würzner. Man müsse als Stadt nun schauen, wie man die Situation in den Griff bekomme.

Deshalb prüfe man gerade, wie das Alkoholverkaufsverbot ab einer gewissen Uhrzeit am Abend rechtlich umzusetzen sei. Konkret sprach Würzner von mehreren "Spätis" in diesem Bereich, die nachts nur noch Geschäft machten, indem sie hochprozentigen Alkohol an Jugendliche verkaufen. "Das ärgert mich auch", sagt Würzner.

Zusätzlich zum Alkoholverkaufsverbot soll auch ein Verbot von Ghettoblastern und Musikboxen umgesetzt werden. Wann es so weit sein soll, ließ das Stadtoberhaupt noch offen.