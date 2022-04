Heidelberg. (dns) Bis 2030 will Heidelberg klimaneutral werden. Dabei erhält die Stadt nun auch Hilfe von der Europäischen Union. Denn Heidelberg ist, ebenso wie Mannheim, eine von 112 Modellstädten, die von der Staatengemeinschaft auf ihrem Pfad unterstützt werden – und ihre Erfahrungen im Anschluss an andere Kommunen weitergeben sollen. Das gab die EU-Kommission am Donnerstag bekannt. Insgesamt hatten sich 30 deutsche Städte beworben, neun erhielten den Zuschlag.

"Ich freue mich sehr, dass die EU-Kommission Heidelberg zur Modellstadt ernannt hat", betonte Oberbürgermeister Eckart Würzner. In der Klimapolitik könne man auf eine gute Grundlage aufbauen – schließlich sei Heidelberg vor 30 Jahren die erste deutsche Großstadt mit einem kommunalen Klimaschutzkonzept gewesen. "Nun gilt es, die Kräfte weiter zu bündeln und mit der gesamten Stadtgesellschaft an der Umsetzung des ambitionierten Ziels zu arbeiten", so der Oberbürgermeister.

Als Teil des EU-Netzes "klimaneutraler und smarter Städte" muss Heidelberg nun einen Plan vorlegen mit klaren CO2-Einsparzielen in allen Sektoren, der dann in einem Vertrag festgehalten wird. Dieser müsste deutlich konkreter und ambitionierter sein als der städtische Klimaschutzaktionsplan – jedoch wäre er rechtlich nicht bindend. Laut Klimabürgermeister Raoul Schmidt-Lamontain ist ein solches Konzept bereits in Arbeit: "Die Stadt arbeitet mit Hochdruck an der Frage, wie ein verbindlicher Fahrplan zur Klimaneutralität aussieht." Für die Umsetzung der Maßnahmen erhalten die 112 Städte künftig finanzielle Unterstützung von der EU. Das Programm hat ein Budget von 360 Millionen Euro – also rund 3,2 Millionen Euro pro Stadt. Das Geld soll für allem für die Forschung sowie die Beratung der Kommunen genutzt werden.

Auch Würzners Herausforderin beim anstehenden OB-Wahlkampf, die grüne Landtagsabgeordnete Theresia Bauer, freut sich über die Aufnahme Heidelbergs in das Programm – und fordert eine zügige Umsetzung der ambitionierten Ziele: "Um die Weichen auf Klimaneutralität bis 2030 zu stellen, ist es jetzt höchste Zeit."

Heidelberg wurde bereits 2012 als Modellkommune in das Bundesprogramm "Masterplan 100 Prozent Klimaschutz" aufgenommen. Dieses sieht die Klimaneutralität für 2050 vor. 2019 hat die Stadt jedoch den Klimanotstand ausgerufen und ihre Ziele deutlich verschärft. OB Würzner hat die Klimaneutralität bis 2030 als "politisches Ziel" ausgerufen. Experten – etwa vom Heidelberger Institut für Energie- und Umweltforschung (Ifeu) – halten das bislang jedoch nicht für realistisch.