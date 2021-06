Heidelberg. (RNZ) Der Konsum von Essen zum Mitnehmen ist während der Pandemie zur Normalität geworden – auch in Heidelberg. Die negative Folge: Viel Müll auf Straßen und Plätzen. Die Verwaltung sieht "leider große Probleme mit der Sauberkeit in der Stadt", insbesondere rund um die Alte Brücke, in der Bahnstadt, in Grünanlagen und auf Spielplätzen, an beliebten Treffpunkten (Neckarwiese, Nepomukanlage an der Alten Brücke, Schwanenteichanlage, Neckarlauer, Jubiläumsplatz) und an Ausflugszielen wie dem Königstuhl, der Turnerbrunnenanlage, am Philosophenweg oder in den Stadtteilzentren. Vor allem nach schönen Wochenenden liege dort sehr viel Müll herum und die Abfalleimer liefen über.

Die Straßenreinigung der Abfallwirtschaft versucht, diesem Problem gezielt entgegenzuwirken. So wurden zusätzliche Mülltonnen aufgestellt, der Leerungsrhythmus erhöht und weitere Reinigungstouren eingeführt, etwa am Wochenende in der Bahnstadt, in den Grünanlagen der Altstadt und am Alten Rathaus in Rohrbach. Spätestens im Laufe des Montags wird laut Stadt überall der Müll beseitigt.

Dennoch kommen die Teams der Straßenreinigung und der Heidelberger Dienste an ihre Grenzen. Die Stadt bittet die Bevölkerung deshalb um Mithilfe und appelliert, den Verpackungsmüll weitgehend zu vermeiden – auch der Umwelt zuliebe. Becher und Essgeschirr sollten im Idealfall von zu Hause mitgebracht werden. Zudem ruft die Stadt dazu auf, Glasflaschen in öffentliche Glascontainer zu werfen und große Verpackungen sowie Pizzakartons zusammenzudrücken oder zu zerkleinern. Wenn ein Papierkorb voll ist, solle man den nächsten noch leeren Papierkorb ansteuern oder – wo möglich – den Müll mit nach Hause nehmen.