Von Maria Stumpf

Heidelberg. Es soll ein Pilotversuch werden: Heidelberg will Tempo 30 als Regelgeschwindigkeit im Stadtgebiet einführen. Ausgenommen werden sollen – so die vorläufige Planung – nur Hauptverkehrsstraßen. Damit würde die sonst übliche Höchstgeschwindigkeit von 50 Stundenkilometer innerorts zur Ausnahme. Im Ausschuss für Klimaschutz, Umwelt und Mobilität verlief die Debatte dazu kontrovers.

Schon im März hatten die Grünen im Gemeinderat ein entsprechendes Pilotprojekt gefordert. "Wir freuen uns, dass der Oberbürgermeister nun unseren Antrag aufgegriffen hat. Wenn Tempo 30 als Regelgeschwindigkeit innerorts festgelegt ist, werden langwierige Genehmigungsverfahren zu Streckenabschnitten hinfällig, und ständig wechselnde Tempoangaben gehören der Vergangenheit an", sagte der stellvertretende Fraktionsvorsitzende der Grünen, Christoph Rothfuß, im Ausschuss. Tempo 30 biete außerdem nur Vorteile: weniger Verkehrsunfälle dank kürzerem Bremsweg, mehr Sicherheit für Fußgänger und Radfahrer, niedrigere Lärmbelastung, weniger Verkehrsschilder, flüssigerer Verkehr. "Und weniger CO2-Ausstoß." Die Grünen könnten sich auch vorstellen, Tempo 30 auf Durchgangsstraßen einzuführen sowie weitere verkehrsberuhigte Bereiche auszuweisen.

Während auch Stadtrat Michael Pfeiffer (GAL) die Verkehrssicherheit bei Tempo 30 in den Fokus rückte, zeigte sich Michael Eckert von der FDP über die Pläne der Stadtverwaltung nicht erfreut. "Wir sind gegen diese Umkehrung. Warum man auf den übergeordneten Straßen nicht mit 50 Stundenkilometern fahren soll, erschließt sich mir nicht." Das Argument mit dem geringeren CO2-Ausstoß sei "Augenwischerei", so Eckert. Auch Bärbel Sauer, Leiterin des Amts für Verkehrsmanagement, gab zu bedenken, dass es zu Luftschadstoffen bei Tempo 30 noch keine wirklich aussagekräftigen Studien gebe.

Die Verkehrssicherheit sei ein erhebliches Plus, warf Bürgermeister Raoul Schmidt-Lamontain ein. Marliese Heldner von den "Heidelbergern" bezweifelte trotzdem den Sinn der Aktion. "Wir haben doch in den meisten Heidelberger Straßen bereits jetzt schon Tempo 30 oder weniger." Auch Alexander Föhr (CDU) meinte, Tempo 50 solle weiter auf den wichtigen Verkehrsachsen gelten.

Hintergrund der Pläne ist eine Kooperationsvereinbarung von Oberbürgermeister Eckart Würzner mit der französischen Partnerstadt Montpellier. Eigentlich lässt die Straßenverkehrsordnung des Bundes das Heidelberger Vorhaben einer Regelumkehr bisher nicht zu. "Also erstmal abwarten, was da juristisch kommt", murmelte Anwalt Eckert noch. Auch wenn die Stadt nun laut Pressemitteilung den Pilotversuch tatsächlich beim Bundesverkehrsministerium beantragen will: Das Thema Tempolimit bleibt spannend bis zum Gemeinderat am 10. November.